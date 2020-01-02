捐款箱「豪丟一捲千鈔」妹子驚：484做虧心事？　店員曝…被迫捐款真相

▲有愛心民眾豪丟「一捲千鈔」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

在超商買東西，不少人會把多餘的零錢捐到櫃檯的小箱子，及時行樂就是生活的小確幸！不過一名女網友納悶表示，發現有民眾會直接捐上千元，懷疑做公益的背後動機，「484做了什麼不得了的虧心事啊？」

這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見捐款箱被塞滿零錢、百鈔，還有一捲千鈔，目測約有3000元，讓她好奇直呼，這一名神秘捐款大戶，「484做了什麼不得了的虧心事啊？像是亂丟樂高之類的？」

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文章一貼出後，網友紛紛笑虧，好野人就是任性，「有錢人很多，看過快二萬左右的」、「超有錢的好心人（都）這樣」、「喝醉酒，當成塞小姐小費」、「有次我朋友喝醉 ，他塞了8000，我還錄下來給他看」、「還願+1，我也這樣做過」、「習慣捐款的人吧，有的人不一定會去捐有收據的單位，隨手做愛心的感覺」、「櫃台換領錢而已，別想太多」、「應該是夾到手指，用來化解厄運的」、「打賭輸了」。

不過，有網友跳出來解釋，被迫捐款的原因，「有些地方社團二手物禁止金錢買賣，所以有些物主會要求對方將等值現金投入愛心捐獻箱，也有些地方社團要打廣告前，要求投現到愛心捐獻箱裡，才能在社團裡打廣告！」、「有些人會贈送物品不收錢，但會要求需自行投入零錢」。

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▲捐款箱被塞爆，店員已見怪不怪！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

還有超商店員分享，「曾經看過帶著全套賽車服裝的，連手套都不脫，直接掏整疊出來結帳，然後找錢給他，他本想只投零錢的，結果手套一滑，鈔票跟著都進去了，他當場傻了，我笑著對他說，謝謝你的愛心」、「921（地震）那時在7仔店打工，看到那時的愛心捐款會嚇死你，整箱爆滿」、「我之前超商打工七年，居住地的區域，真的在愛心箱差別真的很大」。

對此，有人好奇發問，「這種狀況，如果是放錯了，可以請店員打開拿回來嗎？」有店員解答，「通常都可以啦」、「下面有密碼鎖喔，密碼只有組長知道，而且有封條」。

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