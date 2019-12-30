口罩男超商買2包「峰」...不付錢卻掏出槍　劫走8600元3天落網

記者林悅／台南報導

台南市警四分局30日中午在火車站公車站牌，持台南地檢署核發之拘票，緝獲涉嫌持槍強盜超商的43歲林姓男子，起獲作案之玩具槍，警方初步調查，林嫌涉及2起超商強盜案，共搶得贓款2萬多元，全案偵訊後依強盜罪嫌送辦。

▲台南市警四分局緝獲涉嫌玩具槍強盜超商的林姓男子，全案偵訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警四分局於12月27日晨2時許獲報，安平路全家便利商店遭強盜案，報案人顏姓晚班店員報稱，於凌晨2時40分許，一名年約40歲左右，戴黑色口罩、身穿深色外套及牛仔短褲的男子，以購買2包「峰」香菸為名義，趁店員刷香菸條碼時、該歹徒從黑色帆布袋中拿出疑似手槍之物，恐嚇店員不要反抗，將收銀機內現金交出，顏男心生畏懼，恐歹徒對其不利，依歹徒指示將收銀機內8600元未結帳香菸2包裝入袋子內，立即騎乘機車逃逸現場。

市警四分局獲報後與刑警大隊偵四隊立即組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，過濾犯嫌逃逸路線，清查犯嫌身分，發現43歲林姓犯嫌涉有重嫌，該嫌犯騎乘偷竊機車前往犯案，並於犯案後逃逸將該涉案車輛棄置路旁，並以步行方式、搭乘計程車、火車等大眾交通工具逃逸躲避警方追緝，造成警方查緝之困難。

後續經四分局專案人員過濾數百支監視器鏡頭，掌握犯嫌之特徵，並清查可能藏匿之處所，於30日中午12時許，於火車站公車站牌持台南地檢署核發之拘票，將犯嫌拘提到案，並於犯嫌攜帶之手提包內查扣作案工具（玩具槍），事後將釐清犯嫌犯案動機及相關案情。警方初步調查，林嫌涉及2起超商強盜案，共取得贓款2萬多元，全案偵訊後依強盜罪嫌送辦。

四分局長蔡進閱表示，由於年關將近，四分局針對超商及大賣場將加強巡邏，維護轄區防竊之治安作為，使安平地區民眾能過個平安好年。

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