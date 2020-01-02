全家攜手唐氏症基金會　揪民眾「捐點換物資」助弱勢

▲中度智能障礙的佑佑，因為口語表達上的限制，讓他缺乏社交溝通的能力，且肢體也有脊椎側彎等問題。（圖／唐氏症基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了讓超商消費者集點的使用更全面且有意義，全家便利商店去年開始推出「點數做公益」行動，鼓勵民眾將自己消費所獲得的點數捐出，集眾協力募更多的愛心，由「全家」將大家的點數擴大集合起來，換成可以使用的生活物資，提供給社會各角落有需求卻又沒能得到奧援的弱勢對象。今年首度開放公益團體申請公益物資，與唐氏症基金會合作勸募計畫，透過點數做愛心，期待以通路高能見度的物資勸募平台，敦促民眾更積極踴躍參與公益，將社會的正能量以及對弱勢者的關懷散播開來。

▲佑佑的母親已不在世上，老父親在學校擔任排班警衛，弟弟妹妹靠打工賺錢，現實的難題讓佑佑常常獨自一人，自我打理生活。（圖／唐氏症基金會提供）

全家經營企劃副本部長林翠娟表示，「全家」打造公益生態圈，公益參與除了善用全台超過3,500家實體店舖據點，提供零錢捐和FamiPort小額捐款方式外，現在更運用全家會員APP，將會員最喜愛功能之一集點，延伸功能打造點數做公益平台，首波推出「捐點換物資」、「愛心年菜認購」兩大行動，建立實體通路、會員APP和物流系統，虛實整合的公益生態圈。林翠娟說：「未來集合民眾的愛心捐助，會將無形的虛擬點數，換成有形的公益物資，包括白米、麵條與罐頭食品等實質有效的捐贈物，讓真正在貧窮線上掙扎的受贈者，可以順利脫離生活不得溫飽的紅色警戒線」。

▲珊珊出生8個月時，因左手的手指相黏，在馬偕醫院動刀，術後因照顧不慎，導致傷口潰爛至大拇指處。（圖／唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會董事長林正俠特別感謝全家便利商店，願意慨然擔當公益旗艦，帶頭引領社會大眾起而效尤，一起將公益納入日常生活的維度。林正俠說：「我們的日常生活軌跡，真的已經完全脫離不了方便又親密的超商！全家超商就像社區裡、街巷上有形的保母，代理了太多每個社會人生活繞不開的需求」。

▲珊珊因為受限於左手拇指的傷殘，無法從事需要精細動作的勞動。（圖／唐氏症基金會提供）

林正俠表示，「這次的公益勸募平台其實距離公眾的生活更近，每個人在日常消費的同時，應該也會心生比較，想起許多社會上比較辛苦的家庭，很可能連最基本的生活花費都沒有辦法負擔。能夠讓民眾逐日的每一次繞不開的消費變成做善事的愛心，真的是非常有意義的計畫，概念上更接近一種生活運動。我們期待大眾可以一起幫忙這些家庭，協力來當他們的後盾，社會可以因此變得更溫暖，就像超商，即便在深夜，也會持續照亮我們生活的城市」。

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