跨年不怕餓！2大超商「行動門市」先掌握　大腸包小腸、關東煮通通有

▲為因應跨年人潮，超商特地設置行動攤位。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

跨年倒數！愈接下班時間台北信義區逐漸湧現人潮，周邊各大超商也做好備戰工作，其中，7-11、全家也特地於一級戰選一門市設置行動帳篷攤位，分別是位於信義威秀旁的全家建鑫店以及市府轉運站的7-11市捷門市，預計晚間6時前會做好準備作業，滿足民眾即時需求。

●全家建鑫門市

為因應跨年人潮，全家於信義威秀旁的建鑫門市設置行動帳篷攤位，預計下午4時左右就已做好準備動作，現場首度出現烤香腸系列熱食，有巨無霸香腸，以及巨無霸香腸堡（大腸包小腸），另關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗等在攤位中也都有增設多台機台，還有多個啤酒櫃位，不僅備貨量多10倍、人力也增加10倍，滿足民眾需求，全家帳篷攤位預計最晚營業至凌晨3時。

▲▼全家行動攤位設置於信義威秀旁的建鑫門市。



●7-11市捷門市

7-11行動攤位則選在市政府轉運站1樓的市捷門市外，確切位置就在搭乘首都客運外與誠品中間區域，一共有8個攤位提供飲料，啤酒、零食、關東煮、玉米、熱狗、咖啡、酒類等商品，備貨量增加較平日5倍、人力則增加3倍以上，7-11帳篷攤位營業時間預計至午夜1時。

另7-11也加強高雄夢時代周邊門市設立行動門市，超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便等候跨年民眾購買。

▲▼7-11在首都客運搭乘處外的區域設置行動攤位。



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