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美國《彭博社》報導形容韓國瑜：失態、民粹、厭女、種族歧視

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▲▼ 韓國瑜市長元旦台南升旗 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜被《彭博社》形容為失態、民粹、厭女、種族歧視 。（圖／記者翁進忠攝）

記者林彥臣／綜合報導

全球最大的財經媒體美國《彭博社》（Bloomberg News）在2019年12月31日刊登一篇關注台灣2020總統大選的報導中，用失態（gaffes）、民粹（populist）、厭女（misogyny）、種族歧視（racially derogatory）等字眼來形容國民黨總統候選人韓國瑜。

《彭博社》報導指出，台灣反對黨總統候選人韓國瑜在一場深夜脫口秀當中，被問了一個直接了當的問題「哪個國家對台灣構成最大的威脅」，韓國瑜沒有直接回應是中國，接著他用一個鎖定雙腿的蓮花坐姿走路來迴避主持人，他完成了一項「肉體上的創舉」，但似乎失去了爭取台灣元首職位戰爭中的競爭力。

▲▼ 韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

▲《彭博社》形容韓國瑜膝蓋走路是肉體上的一項創舉。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

在進入2019年的時候，韓國瑜的聲望還高高在上，因為他在角逐台灣第三大城市高雄市長的選戰中，在不被看好的情況下獲得勝利，也基於這個原因，讓他成為總統蔡英文競爭2020年1月11日總統大選的挑戰者。

報導指出，儘管蔡英文擁有強大的領先優勢，但是他的勝利卻得不到絕對的保證，她的支持者主要由20~40歲的選民組成，這群人跟韓國瑜的年長支持者相比，投票行動力比較低，所以投票率會是最後決勝的關鍵，韓國瑜的頑固支持者的熱情支持，可能動搖蔡英文的勝利基礎。

儘管如此，韓國瑜脫口秀的表現，得到的一系列評論是失態和荒誕，對一些選民來說，讓他擔任總統的可行性是受到質疑的，因為他在擔任市長期間並沒有克服公眾對他的質疑。

報導指出，韓國瑜是一位民粹主義者，民粹主義者通常都會宣稱將實施一個巨大的政策，而且會馬上見效以幫助經濟的發展。內華達大學政治學助理教授王（Austin Wang）表示，韓國瑜未能兌現在高雄承諾的重大政策，包括摩天輪、在南海鑽探石油、把迪士尼樂園引進高雄。

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲對於評論蔡英文白白胖胖這件事，《彭博社》質疑韓國瑜是否有厭女症。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，韓國瑜的激情與直白的（shoot-from-the-hip）修辭風格，是支持者熱情支持他的原因，但也驅趕了其他人，在今年10月他對蔡英文的體重與膚色做出批評，稱她「白白胖胖」（pale-skinned and fat）來影射她沒有勤勞工作，但也因此讓人質疑他是不是有厭女症。

另外韓國瑜在談論到台灣的小孩是否應該接受菲律賓人教英文時，又對菲律賓人說出涉及種族歧視的字眼，還因此在今年3月遭到馬尼拉在台灣最高代表處的抗議。

報導指出，《彭博社》在去年11月訪問韓國瑜時表示，台灣不要推動獨立來考驗北京的紅線，如果台灣2300萬人達成共識，並在全民公投當中贊成獨立，那麼將不得不面對隨之而來的軍事與政治後果，台灣沒有任何資源，台灣將會一無所有。

去年3月，韓國瑜前往香港中聯舉行了閉門會議之後，引起台灣主管大陸事務的陸委會的警告與抗議。淡江大學國防與外交事務黃副教授（Alexander Huang）表示，民進黨在韓國瑜拜訪了香港中聯辦之後，因此塑造了他是個親中的形象。

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