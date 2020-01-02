韓國瑜深夜PO「摟李佳芬合照」放閃　暗諷「你們越黑我們越好」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入「新莊王小姐600萬元」疑雲，一度傳出與夫人李佳芬鬧僵，他2日凌晨2時許突然在臉書PO出一張抱著愛妻的照片，大方曬恩愛並表示，「你們越黑，我們越好」，證明夫妻倆的感情依舊很融洽。

▲韓國瑜摟著李佳芬，直接用行動破除謠言。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

照片中，穿著白色長袖上衣的李佳芬正在滑手機，整個人依靠在丈夫懷裡，笑得非常開心；而韓國瑜不僅和妻子蓋同一條毯子，兩人還一起看著手機，整體氣氛相當和樂。

對於外界傳聞夫妻失和一事，韓國瑜直接秀出兩人曬恩愛的合照，並在PO文中暗諷，「猜猜我們在看什麼？新年新希望，台灣會更好。好多人好像住我家，編故事能力超乎常人，你們越黑，我們越好。」

▲韓國瑜捲入新莊王小姐事件，掀起外界正反意見熱議。（圖／記者翁進忠攝）

韓粉們看到照片紛紛留言力挺，「這麼閃，好羨慕啊」、「唯一支持韓國瑜」、「就是要挺韓」。但也有不少網友貼出關於新莊王小姐的新聞報導截圖，大酸「好溫馨哦」、「小學生式的澄清法嗎？」、「怎麼證明這張照片是當天晚上拍的」、「選舉選到這樣，你也算是史上第一人」。而韓國瑜這篇臉書PO文公開才2小時，就獲得1萬人按讚、2037則留言。

日前有週刊報導指出，因新莊王小姐事件讓韓國瑜妻子李佳芬不開心，甚至遠走澳洲散心。對此韓國瑜競辦總發言人王淺秋1日表示，「她開不開心你們都知道？你們是她肚子裡的蛔蟲嗎？」她強調，李佳芬出國都是開心地幫韓國瑜陣營出訪、募款、會僑胞。

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

王淺秋表示，在這場選舉過程中，有很多抹黑、造謠的內容，都是媒體「作夢」夢出來的報導，為什麼要跟著他們起舞呢？所有有目的性的操作，如果有證據就請提出來，對於不實報導，競辦會保留法律追訴權，請停止這些無聊的想像。

由於爆發600萬匯款事件之後韓國瑜夫妻倆就未見同台過，外界關心在選前是否會有機會再同台，王淺秋表示，有機會一定會促成。