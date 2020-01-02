快訊／NBA前總裁史騰過世！　「腦溢血住院19天過世」享年77歲

▲NBA前總裁史騰（David Stern）日前因腦溢血住院，元旦當天過世 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

NBA聯盟宣布，前總裁史騰（David Stern）於2020年1月1日過世。擔任NBA總裁長達30年的史騰，去年美東時間12月12日因突發腦溢血，被緊急送往醫院進行手術，不到20天後終究回天乏術。

NBA聯盟指出，史騰於元旦當天下午過世，「他的老婆黛安，以及他們的家人都在床邊陪伴著史騰。」突發的消息立刻在體壇和美國各界傳開，大家紛紛表達哀悼致意，現任NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）回憶道，史騰對他而言就像精神導師、摯友和「他那一代最有影響力的商業領袖之一」。

▲NBA現任總裁席爾瓦（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦在聲明表示，當NBA在1984年面臨運命的十字路口時，史騰接下了這個全國性的聯盟，並在他長達30年的領導下，型塑了今天觀眾擴及全球各地的NBA面貌。席爾瓦說，史騰在媒體、商業夥伴、數位化和企業社會責任等各層面，都為NBA打下重要基礎並蓬勃發展，甚至透過籃球運動，造福全世界數十億人。

Super sorry to hear the passing of David Stern. He gave us @WNBA a chance when no one else would. #RIPdavidstern — dawnstaley (@dawnstaley) January 1, 2020

史騰執掌NBA期間，也親自促成並見證了WNBA和NBA發展聯盟（NBA Development League）的誕生；南卡羅來納（South Carolina）大學女性籃球教練史黛莉（Dawn Staley）發推表示，很遺憾得知史騰逝世的消息，「他在其他人都不願意的情況下，給了我們WNBA一個機會。#RIPdavidstern。」

We lost an icon of our sport today with the passing of Commissioner Emeritus David Stern. David was a visionary and innovator in every sense of the language, and the success of our league today is a reflection of his leadership.



We extend our thoughts & prayers to his family. pic.twitter.com/qk7NvRvdmH — Golden State Warriors (@warriors) January 1, 2020

史騰自1978年開始在NBA管理層嶄露頭角，直到2014年1月31日正式宣布離職後，仍經常對籃球相關議題發表意見，足見他對NBA的關心。NBA於2019年12月13日在聲明中證實，史騰在紐約曼哈頓餐廳「Brasserie 8.5」用餐時，突發腦溢血。

►77歲NBA前主席史騰用餐時「突發腦溢血」 緊急送醫手術！狀況不明