快訊／NBA前總裁史騰過世！　「腦溢血住院19天過世」享年77歲

▲NBA前總裁史騰(David Stern)日前因腦溢血住院,元旦當天過世 。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

NBA聯盟宣布,前總裁史騰(David Stern)於2020年1月1日過世。擔任NBA總裁長達30年的史騰,去年美東時間12月12日因突發腦溢血,被緊急送往醫院進行手術,不到20天後終究回天乏術。

NBA聯盟指出,史騰於元旦當天下午過世,「他的老婆黛安,以及他們的家人都在床邊陪伴著史騰。」突發的消息立刻在體壇和美國各界傳開,大家紛紛表達哀悼致意,現任NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)回憶道,史騰對他而言就像精神導師、摯友和「他那一代最有影響力的商業領袖之一」。

▲NBA現任總裁席爾瓦(Adam Silver)。(圖/達志影像/美聯社)

席爾瓦在聲明表示,當NBA在1984年面臨運命的十字路口時,史騰接下了這個全國性的聯盟,並在他長達30年的領導下,型塑了今天觀眾擴及全球各地的NBA面貌。席爾瓦說,史騰在媒體、商業夥伴、數位化和企業社會責任等各層面,都為NBA打下重要基礎並蓬勃發展,甚至透過籃球運動,造福全世界數十億人。

Super sorry to hear the passing of David Stern. He gave us @WNBA a chance when no one else would. #RIPdavidstern

史騰執掌NBA期間,也親自促成並見證了WNBA和NBA發展聯盟(NBA Development League)的誕生;南卡羅來納(South Carolina)大學女性籃球教練史黛莉(Dawn Staley)發推表示,很遺憾得知史騰逝世的消息,「他在其他人都不願意的情況下,給了我們WNBA一個機會。#RIPdavidstern。」

We lost an icon of our sport today with the passing of Commissioner Emeritus David Stern. David was a visionary and innovator in every sense of the language, and the success of our league today is a reflection of his leadership.



We extend our thoughts & prayers to his family. pic.twitter.com/qk7NvRvdmH