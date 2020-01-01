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52公斤馬桶從天降「下方督工慘骨折」　索賠2100萬…2原因讓他求償失敗　　

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▲▼馬桶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲于男遭到馬桶砸傷，憤向王姓工人及其公司求償2100萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名王姓工人在搬運馬桶時不慎掉落砸傷屋主，遭到傷害告訴與民事求償。王男在刑事部分被判處拘役40天，緩刑2年，並捐公庫3萬元；而民事庭法官認為，屋主因未聽指示造成傷害擴大也應負2成責任，王姓工人與該公司則要負8成責任，不過由於要求懲罰性賠償時效已過，最後判王男及銷售馬桶的建信公司賠償39萬元。

新竹于姓男子的家人於2016年間向建信公司購買馬桶等衛浴設備，由於馬桶需搬到2樓安裝，該公司的李姓業務員以LINE交涉「加500元即可」獲同意，安裝當天，建信派王姓工人將馬桶送往于家，沒想到王男竟獨自一人搬重約52公斤的馬桶上2樓。王男在樓梯上，突然失手摔落馬桶，站在下方督工的于男慘遭馬桶砸傷，造成左膝挫傷合併外側脛骨平台骨折、左髖挫傷、左前臂挫傷、左膝前十字韌帶斷裂等傷害。

于男怒控王男傷害遭法官判拘役40天，緩刑2年，並捐公庫3萬元，另提民事訴訟，向王男及所屬建信公司及下游廠商晉展公司分別求償。

于男認為，王姓工人與建信公司為僱傭關係，但卻未盡監督責任，導致在執行搬運馬桶時，砸傷原告的身體健康，應負連帶損害賠償責任，並附加懲罰性賠償，向王男建信公司與其投保的晉展公司共求償2100餘萬元。

建信雖辯稱，王男私下承纜收下500元，與建信及晉展沒有關係，建信、晉展也無監督之責，因此要求法官判免賠。不過，法官認，建信公司無法舉證對王男的監督未鬆懈，因此認定于男主張有理，王男與建信公司應負連帶負損害賠償責任，而晉展公司卻並非實質聘僱公司，與此案無關。

法官調查發現，王男曾告知于男在客廳等候，但于男並未聽從，仍停留在梯間看顧，才會使得原本只有王男1人受傷的意外卻擴大成2人受傷，法官認為于男本身也佔2成過失責任，不過，由於于男要求懲罰性賠償時效已過，因此審酌所有因素，判王男及建信應賠39萬餘元，扣除建信先給的25萬慰問金後，王男及建信仍需賠償14萬元。


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