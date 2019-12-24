Gogoro送保養慘遭刮花…老闆認了！車主傻眼「被迫簽和解」喊告

▲Gogoro進廠保養，卻換來一道道刮痕...（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名林先生12日將Gogoro電動車送到保養廠定期檢查，不料進行道路測試時，廠內人員不慎刮花車輛，讓他19日取車時超傻眼。事後，業者承諾會完整維修、換新零件，但讓林先生不滿的是，業者要求先簽和解書才能賠償處理，雙方僵持不下。

廠內店員坦承，當時依規定騎車進行路測，沒想到在轉彎處時撞到石磚，導致車身被刮花。林先生接到消息很心疼，擔心車輛傾倒過可能影響性能，要求做檢測，車廠老闆從善如流，檢測確認沒有傾倒過，也承諾會換新零件、維修到好，林先生才放下心中大石。

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▲林先生接受《東森新聞》訪問，還原始末。（圖／東森新聞，下同）

不過，林先生隔天下午接到電話，被要求先簽訂和解書，讓他百思不得其解。林先生說，「當時雙方都答應了都說沒問題，可是隔了一天之後，約莫下午的時間又撥電話過來說，和解書簽完後才能做後續維修，那我心裡就產生了很大的質疑。」

根據《東森新聞》報導，林先生表示，雙方一開始達成協議，損壞的部分依原廠料件更新，交車時也會以該店名義開立無傾倒證明，但根本沒說要寫和解書，如今一通電話打來就要求簽和解，讓他難以接受，「程序跟邏輯是不對的，對我來講，保障受到一定程度的威脅。」

林先生無奈地說，自從那通電話後，電動車廠至今都未跟他聯繫，而且現在雙方也沒達成和解，他完全不知道車子何時能修好，車子也還待在廠內，「1月中、月底都沒關係，只要你幫我處理好就好，我已經做這個讓步，現在又要求我先簽和解書，我覺得不合理。」

對此，電動車業者回應，會承擔該車輛的維修責任，並會在車主同意相關維修內容厚，立即協助處理。言下之意，似乎是得簽和解書才會有進一步處理，但現在雙方各有立場，依舊僵持，林先生不排除採取法律行動，捍衛自身權益。

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