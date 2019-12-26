法院認證馮光遠諷潘恒旭「人品太差招搖撞騙」二審免賠

▲高雄市觀光局長潘恒旭遭馮光遠暗諷 「人品太差、招搖撞騙、不出事才有鬼、騙吃騙喝」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳銘峯／台北報導

作家馮光遠今年1月間在臉書發文，暗諷高雄市觀光局長潘恒旭「人品太差、招搖撞騙、不出事才有鬼、騙吃騙喝」，潘恒旭認為名譽受損，提告求償200萬並要求登報道歉。一審判決馮光遠免賠，案經上訴，高等法院二審審理後，26日再度判決馮光遠免賠，仍可上訴第三審。

本案起因於馮光遠在今年1月8日在臉書粉絲專頁發文，提到：「看到高雄市韓市府大將潘恒旭的新聞，我笑了，此人曾經是給我報報的外圍份子，幫我談過一兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也；…如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼，哈」、「他騙吃騙喝，都是踩在其他人的肩膀上，霹靂就是一例，明明只是霹靂公關，搞得好像霹靂的成功，是靠他的推廣，喧賓奪主」。

潘恒旭不滿，認為馮光遠的言論毀損他的名譽，因此提出民事訴訟，求償200萬元，並要求馮光遠在4大報頭版刊登道歉啟事。

一審法院審理時，馮光遠親自出庭，他在庭外受訪時表示，他很早就認識潘恒旭，但發現潘很會利用別人，總是超越公關人的分寸。因此早在2002年9月，馮光遠自己就曾寫過公開信，評論過潘恒旭。想不到16年後，潘竟然當上局長，馮光遠笑說，「不得了了！天皇老子了！不是我們能講的人了，對不起喔！」、「潘跟著韓國瑜做事，如紅花與綠葉，個性與程度很是匹配，兩個人都天才」。一審判決馮光遠勝訴，不用賠償。

案經上訴，高等法院二審開庭時，潘恒旭並未出庭。對此，馮光遠和潘無個人恩怨，強調揭發公眾人物的不堪、堅持言論自由是他人生任務，他不會和看不起的人有牽扯，因為「不值得我去講」。全案於26日宣判，高院認為馮光遠所批評乃針對可受公評之事，非惡意且合理的言論，因此再度駁回潘恒旭的請求，本案仍可上訴第三審。