嗆金溥聰「金狗男寵」　網友拒道歉遭判拘役40日定讞

▲國安會前秘書長金溥聰，遭網友辱罵「金狗男寵」。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

王姓男子疑似不滿禁煙法案未經立法院三讀通過，竟上網留言，批評國安會前秘書長金溥聰是「金狗男寵」，還嗆「馬煙九還包庇，這兩支缸交狗雜禍害歹浣有夠gbye。」金溥聰不滿，提告妨害名譽。高等法院審理後，王男拒絕道歉，高院因此將他判拘役40日，得易科罰金4萬元定讞。

判決指出，住在新北市的王男，去年6月間2次在住家中連上網路，並以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」之名登入新聞網頁，在新聞下方留言。他第一次留言「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵，金狗一個電話撤環保署開騎走禁菸法案，雖然現在得報應心肌梗塞，但還沒死，一定幫煙奴當靠山，把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了。」

第二天，他又以相同帳號，在另一則新聞下留言「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂，一通電話撤開騎走禁煙法案，歹浣螂天天被煙噴，一年100億個煙屁股到處亂丟，馬煙九還包庇，這兩支缸交狗雜禍害歹浣有夠gbye.會分屍，會吃人.應該燒死。」金溥聰不滿，向台北地檢署提出告訴，王男遭提起公訴。

一審法院認定王男有罪，判拘役40日。案經上訴，高等法院審理時，王男否認犯罪，辯稱自己所說均為事實，且與公益有關，屬於針對可受公評之事，所做的善意合理批評，不應有罪。但高院認為，王男所說無法證明就是事實，況且「金狗男寵」、「金狗」、「現在得報應心肌梗塞」、「把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了」、「缸交狗雜」、「有夠gbye」等字眼，均足以貶損他人名譽及社會評價，核屬侮辱他人之言語無訛。

高院考量王男堅拒道歉，致失和解之契機，且到案後矢口否認犯行，犯後態度惡劣，高院因此維持一審刑度，仍處拘役40日，可易科罰金4萬元。全案定讞。另外金溥聰也向王男求償30萬元，目前由民事法院一審審理中。