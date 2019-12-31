台大教授被「查水表」　調查局：10月起溯源追查「消滅故宮不實影片」

▲台大政治系教授蘇宏達不滿為了1年前批評政策，現在遭警察上門查水表。（圖／記者許展溢攝）

記者劉昌松／台北報導

台大政治系教授蘇宏達31日在臉書PO文，稱自己去年11月批評政府的故宮政策，現在過了追溯期還被警察上門「查水表」，蘇受訪質疑「這是白色、綠色恐怖嗎？」對此，調查局澄清，全案是因今年10月間發現有網友轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮之不實影片」，溯源查出影片是由蘇宏達製播，所以函請台北市警局依《社會秩序維護法》處理。

2018年底，當時故宮院長陳其南接受媒體專訪提到，2025年前將完成故宮轉型、國寶全數南遷，當時蘇宏達在臉書提出質疑，遭檢舉違反《社維法》「散佈謠言」，蘇表示在2018年12月17日遭北市南港分局偵查隊約談，沒想到1年後，警方再度登門，蘇質疑調查局在幕後指揮辦案，他感到非常驚嚇。

▲故宮曾駁斥計畫大量搬遷文物的假消息。（圖／調查局提供）

對此，調查局以新聞稿澄清，因在2019年10月間，發現李姓民眾在臉書社團轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮」的影片，但該片已遭故宮博物院嚴正駁斥，調查局溯源查出，是由台大蘇宏達教授於臉書製播該則影片，因認屬《社維法》案件，所以在12月2日函送台北市警局依權責處理。

調查局表示，選舉期間，為遏止假訊息影響選舉結果，在尊重言論自由之前提下，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息之散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。

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