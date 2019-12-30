G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華LINE「抱歉嚇到妳了」被起訴

▲鄧佳華對合作拍片的網紅襲胸遭起訴。（圖為資料照／翻攝自鄧佳華臉書）

記者劉昌松／台北報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華日前號稱G奶的網紅合作拍片，過程中鄧不斷對網紅環抱、揉奶、甚至用下體頂她，還在臉書寫下「我人生中第一次摸女生的胸部」，原本檢察官認為影片內容並沒有明顯猥褻動作，處分不起訴鄧，網紅拿出鄧曾用LINE道歉的對話紀錄提起再議，鄧才坦承犯行，台北地檢署30日依性騷擾罪嫌起訴鄧。

這名網紅是頗受歡迎的YouTube團體成員，她指控鄧佳華在2019年間5月合作拍片時，除了事前未先說明拍攝內容外，拍攝時還不時對她襲胸，她當下礙於情面沒有當場發怒，沒想到，鄧佳華6月間在臉書分享兩人合照，還寫下「這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」。

被害人得知後氣得提告，但是檢警首度調查時，只能根據影片內容勘驗，認為當時2人在片中氣氛和樂，沒有明顯的猥褻行為，因此處分不起訴，被害人不服氣，拿出鄧在拍片後和她以及共同友人的LINE對話紀錄，鄧向被害人道歉，稱不知道自己為什麼做出嚇到人家的事情，案經高檢署發回再議，鄧坦承犯行遭起訴。

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