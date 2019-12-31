土豪哥開趴小模慘被「毒死」爆案外案　傳播妹「醬醬」找密醫打排毒針遭起訴

▲土豪哥朱家龍因郭姓小模命案已經在今年10月入監服刑。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2年前土豪哥朱家龍在W飯店辦毒品趴，導致郭姓小模用毒過量死亡，檢警查出，小模過世前，在場人士曾找密醫幫小模施打「排毒針」，台北地院審理密醫吳柏澂涉案情節後，判決告發這名密醫是由傳播妹「醬醬」劉秭安找來的，也有違反《醫師法》嫌疑，台北地檢署接手調查後，31日將劉女起訴。

朱家龍在2017年12月4日起，在W飯店找藥頭、傳播妹連開3天毒品趴，唯一從頭參與的郭姓小模，在7日凌晨開始出現用藥過量的神智不清、胡言亂語、痙攣抽搐等異狀，最後因未及時送醫而過世，朱家龍遭起訴後賠償家屬取得和解，被依轉讓禁藥罪判刑2年10月定讞，2019年10月間入獄服刑。

檢警另外調查這場毒趴中小模延誤就醫的原因，發現是發現場都沒人要幫忙送小模去醫院，反而找來吳柏瀓幫小模施打「排毒針」，吳因違反《醫師法》被起訴後，台北地院審理發現，提議找吳的是傳播妹「醬醬」劉秭安，還在事後付了2500元給吳，法院因此在審判吳的判決書中，依職權告發劉女和吳有犯意聯絡，由檢察官接手調查後起訴。

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