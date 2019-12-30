「一日女友」係金ㄟ…3小時7200元只能牽手散步　男大生踰矩挨告

▲「一日女友」真的租得到，但是男大生做假女友有逾矩行為仍遭起訴。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男大生因為好奇，上網花錢找人扮演「一日女友」，以7200元代價，約到大安森林公園散步3小時，陳男認為2人談得來，氣氛不錯，順手摟了一日女友的腰，還摸她大腿，被害人當場拒絕推開，並傳訊給朋友，台北地檢署調查後，30日根據LINE對話紀錄等證據，依強制猥褻等罪起訴陳男。

過去網路常出現徵求一日女友回家過年、一起參加喜酒等文章，大多被網友和媒體當成戲謔文看待，但真的有人從中看出市場商機，真的經營起相關事業，找臨時演員，依客戶需求扮演一日女友、一日男有、一日家人，還會製作價目表，供客戶參考。

▲網路上已經出現不少出租「一日女友」的業者廣告。（圖／松翻攝網路）

年約20歲的陳姓男大生就是在2019年8月間，透過網路找到出租一日女友的業者，講好3小時7200元，並約在台北市大安森林公園見面，陳男當天和假女友在公園裡牽著手散步，累了就坐在椅子上休息，滿滿粉紅戀愛的氛圍下，陳男試圖要摟腰遭假女友拒絕，又去摸人家的大腿，也被推開。

假女友不但在事發當下就傳訊告訴朋友，還在「通告」時間結束後，馬上跟公司回報並提告，公司除了立刻派人和陳男聯繫，陳男認為對「女友」摟腰摸腿時很正常的事情，但是因為業者拿出當初講好的價目表，寫明了只能牽手，且被害人已經明確表達拒絕仍被摸，檢察官調查後將陳男起訴。

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