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影／鄰居窗戶掛上「SOS」求救氣球！住戶嚇歪秒報警…開門一看傻眼了

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▲▼窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了。（圖／翻攝自微博）

▲鄰居窗戶掛上SOS的氣球，讓住戶緊張報警。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

貴州省貴陽市警方近日接獲一起令人噴笑的報案，一名住戶發現對面鄰居的窗戶上掛著「SOS」氣球，擔心對方遭遇不測，於是趕緊報警尋求援助；不料員警到場查看後當場傻眼。

「我家對面有一家人在窗戶上貼著『SOS（國際求救信號）』，疑似在求救！」一名住戶向警方表示，鄰居在鐵窗上掛上這三個字的氣球，擔心對方是在向自己透露訊息，所以希望員警能夠盡快前去處理。

▼警方調查發現，鄰居為了慶祝新年，所以掛上2020氣球，沒想到卻被誤會了。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了。（圖／翻攝自微博）

員警火速抵達現場調查，才知道對面原來住著一名幼稚園女老師，窗戶上貼的則是「2020」金色氣球，慶祝新的一年到來，沒想到最後一個「0」氣球因為漏氣掉到地板，所以只剩202這三個字；而202從對面住戶的方向來看，恰好成了「SOS」，才最導致這場誤會發生。

▲▼窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了。（圖／翻攝自微博）

幫員警開門的年輕女老師也無奈地說，「我們從來沒有求救過！」影片曝光後，不少網友大笑直說，「其實鄰居這樣的警覺心不錯，說真的」、「覺得溫馨」、「鄰居好有心呀！」、「有笑有推XD」、「這滿值得肯定的」、「給好鄰居一個讚」、「推一個守望相助」、「真的好可愛，哈哈哈」。

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