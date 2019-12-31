反滲透法過關「瞄準境外敵對勢力」　國台辦回應了

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

《反滲透法》正式通過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（31日）下午發出聲明，砲轟民進黨當局為了謀取政治和選舉私利，大搞綠色恐怖，破壞兩岸交流交往，製造兩岸敵對，對抗傷害兩岸人民情感，嚴重損害台灣民眾福祉利益，「逆民心而動，蓄意製造兩岸對立，挑起對抗必將自食惡果。」

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。

對此，朱鳳蓮下午透過書面聲明回應，反滲透法一出，台灣各界人士強烈譴責，堅決反對民進黨當局倒行逆施，對民進黨當局破壞台海和平穩定的後果表示深切憂慮。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞血濃於水，守望相助的情感是任何勢力都無法改變的。兩岸同胞命運與共，密切交流的合作大勢，是任何勢力都無法阻擋的。「逆民心而動，蓄意製造兩岸對立，挑起對抗必將自食惡果，相信廣大台灣同胞會明是非，識大義，共同排除干擾，與大陸同胞攜手共創兩岸關係光明前景。」

▲大陸全國台聯每年都舉辦兩岸大學生夏令營。（圖／記者曾俊豪攝）

《反滲透法》共12條，其中第二條解釋法條用詞，並定義滲透來源，包含（一）境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。（二）境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。（三）前二目各組織、機構、團體所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

由於中國大陸諸多組織皆與政黨有關，此條例一出，也讓許多在大陸的台灣人感到憂心。大陸全國台企聯會長李政宏在法條闖關成功後，也代表台企聯提出三點聲明，呼籲政府單位執法時必須慎重，不要引起兩岸交流的恐慌。

▲立法院《反滲透法》三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）