快訊／郭台銘：若老百姓遭《反滲透法》調查　免費提供律師團隊

▲《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈整理製表）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。鴻海創辦人郭台銘日前宣稱，《反滲透法》衝擊台商，通過後將到立法院抗議。郭台銘31日在臉書發出5點聲明表示，若一般老百姓非政黨政治或黨務人士因反滲透法受到調查，郭台銘義務提供律師團隊協助處理，願天祐台灣人民。

郭台銘5點聲明：

1、在距離選舉只剩下11天，大家的發言顧慮選舉，綠色勢力政黨把芒果乾（亡國感）賣到缺貨，民進黨擔心態度不夠強硬，會被其他更激進的小黨瓜分選票，國民黨既擔心抵抗被扣上紅帽，又擔心放棄抵抗會被說無能，但若不是這場選舉以來國民黨的總統候選人配合特定媒體受到紅色滲透的高度質疑，就不會在此時連抵抗民進黨的鴨霸都顯得蒼白無力⋯⋯

2、2019年就在「反滲透法」的這場大型政治戲碼中結束⋯⋯因為擴張的權利交付在司法手上，有人開心國家要安全了，也有人擔心言論消失，受到迫害～

3、聽聞蔡總統的回應「執法機關會嚴謹執法」～如今人民只能寄望於「嚴謹執法」，現今的台灣社會媒體，網路傳播可殺人於無形，我想提醒蔡總統，願中華民國所有檢察官及司法檢調人員認知只要動用此法，無需司法結果，就足以毀人一生；2020我的新年願望就是台灣未來不會有任何一人無辜被檢舉，沒有任何一家公司會捲入滲透疑雲而倒閉，沒有任何一個學生，一個老師，一個信徒會被人利用而遭人誣陷！（在機場不能隨意幫人帶東西的宣導末來應該也會有宣傳別誤觸反滲透法的版本）

4 很多人告訴我，我既然不選舉，就無需對此表態，只是讓別人有機會抹紅郭台銘，也有人說這是陷阱，是民進黨的選舉手段，警告我不要中計，但我想社會大眾會有明辯是非的能力，我不把任何一黨在這件事上當成敵人，國家是我們共同守護的，但每一個老百姓不分黨派也是我們要共同愛護的！

5、舉証之所在，敗訴之所在，大家要了解受到調查是必須自證自身清白，而非檢查官會還你公道，認定的標準不在人民，我郭台銘在此表示未來若有任何學生，老師，一般人士，小藝人，小老闆等等非政黨政治或黨務人士因反滲透法受到調查，郭台銘義務提供律師團隊協助處理，願天祐台灣人民！

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▼郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）