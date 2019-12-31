反滲透法剛剛三讀！南檢追陸資招待旅遊賄選　傳喚45人到案

▲台南地檢署偵辦一起疑似陸資招待選民赴陸旅遊賄選案，傳喚45人到案說明。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

反滲透法31日在立法院三讀，台南地檢署日前接獲某政黨林姓發起人，涉嫌以陸資招待民眾到江西省7日遊，途中疑似呼籲支持台南第1選區某位立委候選人，政黨票投特定的統派政黨，還接受國台辦官員招待飲宴，台南、高雄警調搜索傳喚45人到案說明，但45人均否認這趟旅程與選舉有關，訊問後全數請回。

台南地檢署接獲林姓某政黨發起人，涉嫌於2019年12月5日至12日主動招待民眾到江西旅遊，包辦團費還有伴手禮等，途中發放該政黨背心給成員穿，還大力宣傳要支持台南第1選區某立委候選人、政黨票投特定的統派政黨的相關情資。

承辦檢察官林容萱懷疑涉嫌賄選，2019年12月30日指揮法務部調查局高雄市調查處、台南市警新營分局執行搜索及傳喚，搜索地點4處，會同協辦檢察官多人，傳喚訊問參加旅遊民眾共45人到案說明。

惟45人到案後都否認此趟旅程與選舉有關，根本不認識該名所稱的立委候選人。另林姓發起人約5天前到大陸尚未返台，檢警調將待他入境後，要求他到案說明以進一步釐清案情。

目前全案現仍由專案小組就搜索扣得之行動電話、電磁紀錄及文件資料進行檢視分析，並結合本案相關人員之供述內容深入追查。

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