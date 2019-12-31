《反滲透法》通過　台生憂就業：感覺未來「蒙上陰影」

記者蔡儀潔／廈門報導

《反滲透法》草案今（31）日三讀通過，牽動在陸就學的台生神經。在廣州就讀暨南大學的林姓台生就向《ETtoday新聞雲》表示擔憂，「感覺未來蒙上了一層陰影。」另外一位付姓學生則表示，主要擔心執行層面，「很怕被貼標籤。」

▲廣州暨南大學。（圖／受訪者提供）

立法院今日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。

在陸台生對《反滲透法》草案的通過感到憂心。林姓台生表示，「我會擔憂自己之後在大陸的就業問題，不知道兩岸關係會不會越走越僵，感覺未來蒙上了一層陰影，而且我有一些台灣同學原本打算畢業後，到大陸國營企業工作，但如今恐怕難了。」

另外一位付姓台生表示，主要擔心的是《反滲透法》的執行層面，因為法案條例定義模糊，「感覺以後如果繼續在大陸讀書就業，都會束手束腳，很怕被貼標籤。」

《反滲透法》草案的通過也讓不少台灣學生，重新審視是否要赴陸就學。輔仁大學一位陳姓學生透露，她這個月才報名了大陸研究生的招生考試，明年就要步入考場，「很煩惱也很害怕，擔心未來會受到影響。」