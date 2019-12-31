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蘇宏達現身批「這是警總復活嗎？」　台大師評政事隔一年才爆被「查水表」

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▲▼台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

▲台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

台大政治系教授蘇宏達在臉書指出，因去年在臉書批評故宮政策，引來員警上門關切，並告知違反社會秩序維護法，涉嫌散布謠言足以影響公共安寧，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。今（31日）14時，蘇宏達現身痛批，如果檢調單位可隨時偵訊你，這樣已經危害民主的根基，「這是警總復活嗎，這是白色、綠色恐怖嗎？」已完全殺掉台灣的民主、言論自由。

去年年底時任故宮院長陳其南接受媒體專訪提到，2025年前將完成故宮轉型、國寶全數南遷，當時蘇宏達在臉書質疑，民進黨在推動消滅故宮的文化大革命，未料，事隔一年，蘇宏達遭「查水表」。

請繼續往下閱讀...

蘇宏達今（31日）14時接受媒體採訪前，特地先向媒體表示，「此事的發生，確實讓自己的言論有些擔憂，等等的訪問將別請助理另外錄音」，似乎是很怕言論再次受到不必要的影響。

▲台大教授蘇宏達31日在臉書PO文遭南港警方查水表。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉絲專頁）

▲蘇宏達31日在臉書PO文遭南港警分局查水表。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉絲專頁）

蘇宏達表示，此事再次受到檢調的關注，他感到非常驚嚇，此案早過追溯期，連警方都想結案，調查局卻說不行，這樣對於政府公開的批評都受到限制，「請問是不是以後只要表達跟政府立場不一樣的言論就是危害？」他也質疑，網軍楊蕙如被判刑確定，但警察卻沒很努力找出楊蕙如，明顯就是政治判斷，已嚴重危害到他的言論自由，蘇宏達問「這是警總復活嗎？」

蘇宏達說，近期確實聽到很多類似的情形，很多人也不斷接受傳喚、偵訊，對大家來說都是一種恐嚇，他大膽推論，是否與明年他們將舉辦的台大自主運動有關？蘇宏達提到「我在想，這兩個有連結嗎？難道要推動大學自主，所以因此受到政壓嗎？這樣言論自由真的受到嚴重的打壓。」

▲▼台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇宏達批時、政事，隔一年遭「查水表」，他怒批，「這是警總復活嗎？」。（圖／記者許展溢攝）

蘇宏達擔憂，像他類似的案子越來越普遍，絕非個案，各階層都有這樣騷擾經驗，這不是民主國家該有的，有憑有據評論卻受到這樣鎮壓，對民主是非常危險，未來網路巡察恐會更普遍。

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