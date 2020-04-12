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台大醫師施景中感動「台灣守住了」！　一張圖曝「兩周關鍵期已過」

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▲永和樂華夜市提醒逛樂華夜市民眾都佩戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲中央下令乘坐大眾交通工具需戴口罩，並保持社交距離。（圖／記者黃士原攝）

記者許力方／綜合報導

國內新增病例數連續數日個位數成長，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，境外移入的威脅在減輕中，接下來觀察「連假群聚」的傳播狀況。台大醫院婦產科「俠醫」施景中也不斷呼籲，抗疫是持久耐力戰，台灣站穩了，還能開始幫助其他國家，如今兩周關鍵期已過，歸國潮已減低，「我們守住了！」

「如果這不是第三次世界大戰，什麼才是呢？」施景中近期不斷透過臉書發文疾呼，台灣像二戰初期的美國，遠離是非圈外，但請國人千萬不要心存僥倖，病毒是沒長眼睛的，「快回家吧，關在家裡，沒事別出來。」台灣下一次有4天連假要到6月底的端午節，以色列做得到取消假期，「我們說不定也該考慮。」

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▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲國內確診病例成長降低中。（圖／記者王譯萱製，下同）

施景中4月11日引述指揮中心3月19日曾說「未來兩周是關鍵期」，因為當時大量歐美回國人潮湧現，當時歐美疫情爆發中，「境外移入若持續高於本土病例，疫情狀況會比較好，反之則對台灣很不利。」果然那兩周內病例數急遽增加。如今兩周關鍵期現在已過，歸國潮已減低，而最近5天確診個案分別降至3、3、1、2、3例，且均以境外移入為主。

施景中憂心地表示，因應上周清明連假人潮擁擠，曾擔心會有另一波本土感染，但指揮中心張上淳表示，目前一周過去，這11處景區旅遊者沒有任何一例被確診，「雖然現在樂觀還太早，但我覺得，我們已經守住了。」呼籲國人繼續幫忙，守住戰果。

▼近期確診個案降至個位數成長。

▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

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