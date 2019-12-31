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律師葉慶元爆「散佈謠言案」：95-108年共320件　蔡英文任期就高達213件！

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▲▼韓國瑜競選辦公室「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲韓國瑜競選辦公室「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策」記者會。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

針對台大政治系教授蘇宏達在臉書貼文指出，自己因去年在網路上批評政府的故宮政策，引來員警上門並認為他違反社會秩序維護法散佈謠言。韓辦法律顧問律師葉慶元表示，自98年到105年，因為違反社會秩序維護法散佈謠言罪被逮補的案件數量約為100件，蔡英文三年來就高達213件，108年共123件，107年共59件，106年共31件。

「社維法散布謠言案件都可以這樣濫用，反滲透法會濫到什麼程度？」葉慶元說，社維法以前沒有用「散布謠言罪」來辦人，但是蔡英文上任之後，蔡政府光108年就高達123件。

針對網友批評留言蘇教授造謠在先，葉慶元表示，幾乎所有在教授臉書洗版的網友，僅留言「你就是在造謠」並沒有針對政策再作討論，但此案最關鍵的是，社維法的追訴期限是兩個月，教授仍然被押去問話，這才是可怕的地方。

韓辦總發言人王淺秋指出，民進黨強調反滲透法不是規範一般百姓，但是他們光用社會秩序維護法就已經在抓一般百姓了，根本不需要用到反滲透法，如同台北市長柯文哲所說「把司法當政治工具實在是不長進」，民主進步黨除了網軍有進步之外，其他都在退步。

國民黨文傳會副主委兼發言人王鴻薇在稍早也指出，上門約談蘇宏達的員警明知已過追訴期，回警局後又折返，表示仍須約談並稱「調查局交辦」，政府竟然如此侵害人民言論自由，國民黨強力聲援蘇教授。員警查食安、毒品等重大案件都沒如此努力，卻鋪天蓋地箝制民眾言論自由，難道在臉書上不能批評政府？

王鴻薇說，為何要欺負升斗小民？「反滲透法」就是戒嚴法，如今法案還沒有通過，就已言論戒嚴，蔡政府侵害言論自由到如此程度，明天將邀請受害人到場說明，國民黨正式聲援蘇教授。

蘇宏達上午於臉書以「是誰在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題貼文指稱，他去年11月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法「散佈謠言」。日前有員警上門，但社維法規定「違反本法行為，逾二個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院」。去年11月的事，現在根本過了追溯期，然而之後調查局仍強力要求繼續查處，警局要求他在期限內前往應訊，否則將逕行處分或移送。

教授廖元豪也針對反滲透法只指出「滲透是一個物理名詞，不是法律名詞」，過去蔡英文曾說不會限制兩岸交流，但反滲透法第二條裡面就定義，規範大陸地區所有的團體，例如在「滲透來源」，光包含境外敵對勢力的政府、政黨的所屬組織，就極為廣泛，譬如中國的學校即是政府所設，是否也要視為是滲透來源？豈不是嚴重妨礙兩岸間的學術交流？定義不清楚的滲透，將會成為箝制言論自由的惡法。

廖元豪表示，中央社為政府做喉舌，刊出一則報導，意指世界各國都有反滲透法。這根本是魚目混珠。因為報導中所列出來的澳洲、美國、英國、加拿大等國法制，基本上都是規範非法破壞之「間諜」行為，或僅要求外國勢力遊說必須「登記」。美國最早的「外國代理人登記法」甚至還為了保障言論自由，特別規定傳播媒體不適用之，可見根本不怕「滲透」。

▲▼韓國瑜競選辦公室「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲▼韓國瑜競選辦公室「反滲透法決戰日：檢視蔡總統的兩岸政策」記者會。（圖／記者宋良義攝）

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