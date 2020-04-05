快訊／不滿店家態度差！　公館中年男用餐亮塑膠皮帶刀刺傷2店員被捕

▲公館商圈5日晚間驚傳有人持刀，警方證實已經逮捕帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5日晚間7點半左右、熱鬧的台北市台大公館商圈發生一起民眾持刀與餐廳店員對嗆的誇張意外！當時正在某義大利麵餐廳內用餐學生和民眾嚇得紛紛報警求救，轄區中正二警分局思源派出所警方出動大批警力到場，經警員介入協調、激動地持刀民眾才願意放下刀配合警方調查；原來持刀的郭姓民眾（40多歲、無前科）不滿店家服務太差、雙方發爭口角衝突，他才會亮刀嗆聲！



稍晚警方表示這場衝突造成兩名男姓店員受傷，一個跟郭男理論被刺傷腹部，另一名打算上前幫忙排解紛爭也被刺傷胸部送醫，所幸郭男所持刀械為塑鋼材質，兩人僅有輕微傷口，經送醫後並無生命危險。

中正二警方表示郭姓民眾經帶回後態度尚稱配合，警員檢視他所持刀械是一般市售類似扁鑽類的塑膠皮帶刀，但製作材質是塑鋼，目前警方暫依違反社會秩序維護法進行調查；中正二警方表示，目前有一名店員遭塑膠刀割傷，送往鄰近的汀洲路三軍總醫院治療，當下傷勢並無大礙，警方表示如果店家要提告傷害、恐嚇罪嫌警方一定嚴辦，目前警員仍與店家溝通確認提告意願，警方表示該商店衝突狀況已經解除，請民眾放心。

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