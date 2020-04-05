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公館商圈驚傳扁鑽刺殺！店員腹部濺血　台大學生嚇逃

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記者柯沛辰、張君豪／台北報導

台北市公館商圈驚傳刺殺事件，40歲郭姓男子5日晚間7點多到一間義大利麵店用餐，但疑似不滿店家服務態度，與店員起衝突，竟持塑鋼扁鑽刺向2名店員，導致1人腹部遭穿刺、1人胸口遭刺，嚇得現場台大學生、顧客落荒而逃。

警消5日晚間接獲民眾報案，指台北市羅斯福路三段316巷內某便利商店旁有傷者遭持刀攻擊。救護人員到場後，發現一名20歲男店員腹部遭穿刺，緊急將人送往汀洲三總治療；另一名店員雖胸口中刀，但傷勢較輕，自行就醫治療。

▲▼公館商圈驚傳扁鑽刺殺！店員腹部濺血　台大學生嚇逃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲店員腹部濺血倒地，嚇得顧客紛紛走避。（圖／記者張君豪翻攝）

監視器畫面可見，郭男與2名店員一言不合，一路打到馬路上，不料1人腹部被刺倒地，現場濺出一地鮮血，嚇得顧客紛紛走避。

中正二警分局思源派出所不敢大意，出動大批警力到場，經介入協調，情緒激動的郭嫌才願放下扁鑽，配合到派出所接受調查。警員檢視後，確認郭嫌所持的刀械是一般市售防身用的塑鋼扁鑽，全案暫依違反社會秩序維護法調查。

警方表示，由於2名店員傷勢不算嚴重，均治療後均無生命危險。目前正在與店家溝通，如果店家要提告傷害、恐嚇，警方一定嚴辦。

▲公館商圈5日晚間驚傳有人持刀，警方證實已經逮捕帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲公館商圈5日晚間驚傳持刀傷人，引起台大學生關注。（圖／記者張君豪翻攝）

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