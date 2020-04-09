台師大新增第2例學生確診　台大：將接觸者名單納門禁管制

▲台灣大學。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學今（9日）發生新增新冠肺炎確診案例。台灣大學今日也立即在臉書上指出，經查證，第二例無跨校選課，且台師大沒有出現其他感染源不明的確診個案，目前已連繫台師大取得第二例接觸者名單，納入台大門禁管制，兩校其他往來維持正常。

指揮中心今日宣布增新一本土病例（案380），他是案322宿舍同寢室室友（20多歲男性），無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。台師大校長吳正己親自召開記者會表示，學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，第二例學生沒有跨校選課，所修課程中也沒有校外生。

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▲台師大2名學生確診。（圖／記者屠惠剛攝）

台大今日也發聲明給全校教職員工說明，台師大發現第一例確診個案時，該校即依據台師大提供的校園健康管理名單，列入本校門禁管制，暫時不得進入該校，而今日確診的第二例是第一例的室友，自3月30日即移出師大宿舍進行居家隔離，目前已隔離10天。

台大指出，第二例無跨校選課，且台師大沒有出現其他感染源不明的確診個案，該校已連繫台師大取得第二例接觸者名單，納入該校門禁管制，兩校其他往來維持正常。未來將再視疫情狀況，調整台大防疫相關配套措施。

