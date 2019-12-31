台大教授蘇宏達PO文「被查水表」　南港警：「違法行為仍在進行」未逾期

▲台大教授蘇宏達31日在臉書PO文遭南港警方查水表。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉絲專頁）

記者張君豪／台北報導

台大政治系教授蘇宏達日前先以筆名「一個台灣外交官的痛心告白」發表「誰殺了我門的外交官？」文章經多次傳載，但因為發文中「我們這群職業外交官」敘述引發爭議，蘇宏達在文章中批評民進黨上任後大幅撤換專業外交官，改派該黨政治人物或其子女；31日蘇宏達在臉書粉專PO文：「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」，而南港警方也針對其貼文做出回應。

▲台大教授蘇宏達31日在臉書PO文，質疑遭南港警方查水表。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉絲專頁）

蘇宏達PO文證實自己去年11月在臉書上批評政府故宮政策，遭人檢舉提告違反社會秩序維護法第63條第5項「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」並在12月17日遭北市南港分局偵查隊約談，警員向他表示可處以三日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

蘇宏達妻子請教律師後，引用社會秩序維護法第31條「違反本法行為，逾二個月者，警察機關不得訊問丶處罰。」認為先生去年11月的PO文早就過了追溯期，警員也笑顏逐開向他們表示：「太好了，我們可以據此結案，向調查局交差。」

蘇宏達文章質疑調查局在幕後指導警方辦案，「調查局否決了警局的報告，要求繼續查處。12月18日一早出門，首入眼簾的，是一樓信箱上斗大的警局文書送達通知書」，並要求他前往警局應訊，否則將逕行處分或移送。

蘇在12月20日上午由律師陪網警局應訊，他認為，製作影片內容是根據去年11月13日自由時報對於故宮院長陳其南的專訪提出強烈批評和質疑，認為自己並非造謠散播假訊息。

文末蘇宏達沉痛表示：「我不擔心這件事」，「但調查局強力交辦，他們（警察）也沒辦法。而且還是行政院直接下令調查局處理。如果一個台大教授有憑有據的政策評論都受到如此的震懾和恐嚇，更何況一般人對政府的議論。那麼，以後誰還敢批評政府、議論政策？台灣不就成了一言堂？」

蘇宏達質疑政府為了打假：「台灣人，還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？」、「一個失去言論自由的台灣，又怎麼能夠凝聚人心，捍衛民主，對抗極權呢？」、「是誰在封殺台灣人的說話自由」。

對此南港警方回應：蘇宏達教授的文章及影片，故宮當時已發表澄清稿並駁斥為假消息，加上蘇不實影片以及評論文章迄今仍在流傳，「違法行為仍在進行」並未逾期，警方強調僅是接到調查局分案協查公文才進行調查，警察是法律程序的執行者，至於蘇宏達教授言論是否觸法，仍有待法院進行後續審理裁處，警方對此不願發表意見。

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