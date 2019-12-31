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在臉書批故宮　學者蘇宏達爆「被查水表」：誰封殺台灣人言論自由

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▲▼蘇宏達呼籲外交部長吳釗燮公佈政治任命使節名單。（圖／翻攝蘇宏達臉書）

▲蘇宏達。（圖／翻攝蘇宏達臉書）

記者黃巈禾／台北報導

台大政治系教授蘇宏達時常透過臉書針砭時事，引來不少網友關注，不過，他31日在臉書自爆，去年他在臉書批評政府的故宮政策，引來員警上門並認為他違反社會秩序維護法散佈謠言，這讓他不禁感嘆「誰？是誰，在封殺台灣人的說話自由？」

蘇宏達以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題表示，今年12月10日清晨六時從歐洲返抵桃園機場，才落地打開手機，就接到妻子的簡訊「你去年在臉書批評政府的故宮政策，出事了。快回。」

原來就在蘇宏達回國前一天，員警前來敲門要提訊，由於他在國外，妻子上班，孩子上學，只有癌末孱弱的岳母和看顧她的外勞在家，嚇得連連打電話給蘇宏達妻子，問道「宏達是做了什麼歹事，警察大人要抓他。你快回來呀！」蘇宏達妻子立即放下手邊工作，直奔警局，一方面確認不是詐騙集團，二方面瞭解到底怎麼一回事。

「你先生去年十一月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法第六三條第五項，『散佈謠言，足以影響公共之安寧者。』」員警很客氣娓娓道來，「可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。」

蘇宏達提到，妻子仔細地閱讀相關條文，立即打電話請教律師，並告訴警方逾二個月者警察機關不得訊問丶處罰，因此，去年11月的事，現在根本過了追溯期。

蘇宏達提及，員警直說「對喔」並張大眼再仔細看了看，便笑咪咪地告訴他的妻子，「太好了，我們可以據此結案，向調查局交差。」其他員警也圍攏過來，然後一哄而散，還說「又叫我們處理這種事，真是…」

蘇宏達說，聽到「調查局」三個字，他暗暗一驚，心想這顯然不是一個單純的檢舉，而是當權者針對質疑政府政策者的一個震懾和恐嚇，果不其然，調查局否決警局報告，要求繼續查處，12月18日一早出門，首入眼簾是一樓信箱上的警局文書送達通知書，要求他在期限內前往警局應訊，否則將逕行處分或移送。

蘇宏達指出，12月20日週五上午在律師陪同下，前往警局應訊一小時十分鐘，律師說執業律師25年來，第一次有當事人要在警局陪同進入這個小房間應訊，小房間內的應訊椅兩旁扶手都有手銬丶全程錄影錄音，應該就是一個準求供的設備。

蘇宏達透露，自己很誠實告訴員警，當時影片是依據去年11月14日自由時報關於當時故宮院長陳其南的專訪「故宮只能在台北嗎?」，針對陳其南主張要在2025年前分三階段完成所謂故宮轉型、國寶全數南遷、分建東方各館在台中永久典藏古物等提出強烈批判和質疑，一切有憑有據。

蘇宏達說，偵訊完後心情沉重，律師安慰他「不會有事」、「他們只是想嚇嚇你」，他表示警察根本不想碰這個案子，追訴期都過了，調查局強力交辦，警方也沒辦法，且還是行政院下令調查局處理，若一個台大教授有憑有據的政策評論都受到震懾和恐嚇，何況一般人對政府的議論，以後誰還敢批評政府、議論政策？台灣不就成了一言堂？

蘇宏達想問，「台灣人，還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？」、「一個失去言論自由的台灣，又怎麼能夠凝聚人心，捍衛民主，對抗極權呢？」、「誰？是誰，在封殺台灣人的說話自由？」

▲▼蘇宏達自爆在臉書批故宮，遭控違反社會秩序維護法。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉專）

▲蘇宏達自爆在臉書批故宮，遭控違反社會秩序維護法。（圖／翻攝蘇宏達臉書粉專）

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