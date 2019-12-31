國中妹告白被笑「長得像男生」　2年後變「V臉超胸正妹」還有蜜桃臀

▲正妹胡恩大蛻變。（圖／翻攝自Facebook／Huỳnh Ngọc Hân）

實習記者周依儒／綜合報導

每個醜小鴨都是潛力股。越南一名17歲正妹，國中時因皮膚黝黑、身材豐腴，再加上長相跟父親極為相似，因此經常被班上同學嘲笑，甚至跟喜歡的男生告白後直接被打槍，讓她心靈非常受傷。上了高中後，她下定決心要好好改變自己，經過運動努力脫胎換骨，也成為人人稱羨的大正妹。

據zing.vn報導，2002年出生的胡恩（Huỳnh Ngọc Hân）現住在越南西南部的朔莊省，由於遺傳到父親的長相因此長的比較陽剛，且國中時還在發育，所以身材偏胖、臉上也有一些痘痘，再加上當時還不太會打扮，班上同學也常常拿胡恩的外貌作文章，還說長的像男人！不過她卻從未對此感到自卑。

▲胡恩從醜小鴨蛻變成大正妹。（圖／翻攝自Facebook／Huỳnh Ngọc Hân）

直到有一天胡恩向自己心儀的男生告白，但沒想到對方不立刻給回覆就算了，甚至轉頭大聲地告訴其他同學並拒絕，這讓她感到非常尷尬也很受傷，因此決定改變自己。胡恩表示，「我長得像父親，所以長相很帥氣，但由於我父親很愛我，因此我也不會感到難過或是太在乎外貌，不過卻因此常常被同學嘲笑，這也使我決定要去健身房運動並開始學化妝。」

因此，國中畢業後，胡恩開始學習化妝，並開始勤於運動，身高也從原本的152公分長到160公分，還練出了許多人夢寐以求的「蜜桃臀」。胡恩表示，自從樣子改變後，不但在人際關係方面變得比較順利，且隨著運動身體也變健康，不過她仍然堅持每天運動2小時，且以糙米和根莖類植物來取代飯麵類的澱粉主食；且為了保持勻稱的體態，也會盡量少吃脂肪類和甜的東西。

許多人靠醫學技術來改變自己原本的樣貌或體態，不過胡恩卻靠著化妝和運動成功擠身美女行列，她目前也是一家健身中心的健身助理教練，一個月薪水大約為1500萬到2000萬越南盾之間（約新台幣19415到25888元）。

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