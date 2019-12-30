越南前傳媒部長被判無期徒刑　收賄320萬美元放行收購案

▲越南信息傳媒部前部長阮北山(Nguyen Bac Son)出庭揪受審訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

越南信息傳媒部前部長阮北山(Nguyen Bac Son)在2015年收賄320萬美元（約台幣9600萬台幣），以批准一家收購電視公司的交易，讓國有電信公司Mobifone損失3億美元（約台幣90億元），河內市法院經過為期2周的審訊之後，在28日判處無期徒刑。越南官方媒體引述判決書表示，被告的行為在社會上引起了不良的影響，給國家造成了特別巨大的損失。

阮北山在2015年收賄後，示意越南三大電信運營商之一的MobiFone，以近8.9萬億越南盾（約台幣10.1億元）的價格，收購了Audio Visual Global JSC（AVG）95%的股份，除此之外，前信息傳媒部的副部長張庭選也有收賄行為，被法院判處3年刑，其他涉案的11名相關官員也被判處2年到23年不等的刑期。

根據越南的法律，任何被判收受賄賂超過10億越南盾（約台幣130萬元）的人都可能面臨死刑。

越南是亞洲成長最快的經濟體之一，長期以來卻一直遭受地方性腐敗的困擾，自從2016年共產黨保守派阮富仲(Nguyen Phu Trong)連任後，政府就加大了反腐敗運動的力度，這次的判刑也被認為有政治動機的意涵存在。