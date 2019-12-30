寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

▲孟加拉在29日早上6點出現5.4度，在9點下降到4.5度。 （示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

亞熱帶國家孟加拉29日出現攝氏4.5度的低溫，在北部的邊境城鎮薩圖利亞（Saturia）所觀測到，寒冷的天氣伴隨著風和濃霧，創下今年的氣溫新低紀錄，造成至少50人喪生。氣象觀測中心負責人Rahidul Islam表示，來自喜馬拉雅山的冷空氣，很容易讓北部地區的氣溫下降，這樣的氣溫可能會一直延續到2020年的第1周。

衛生部門的高級官員阿凱特（Ayesha Akhter）表示，從11月1日至12月28日，孟加拉在這波寒流的影響下，至少有17人因急性呼吸道感而喪命，還有33人死於輪狀病毒和其他疾病引起的腹瀉，其中像是勞工階級的低收入者特別會受到影響，因為沒有能夠禦寒的衣服，小孩和年長者，也容易罹患肺炎等呼吸道疾病，讓醫院擠滿等待就醫的病人。

除了低溫之外，濃霧也讓當地的飛機航班受到影響，迫使航空公司必須更改起航班的時間。

孟加拉的歷史低溫出現在2018年，當時氣溫約為2.6度，而目前相關部門已經在受災地區發放超過4萬條的毯子，低溫對於兒童、老年人和以勞力為主的職業影響特別明顯，這波寒流預估將持續到2020年的第一周，氣溫才可望回升。