　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍　判決出爐...現場民眾鼓掌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者曾筠淇／綜合報導

越南22歲女大生高氏美緣（Cao My Duyen）在今（2019）年2月時，幫忙媽媽外送10隻雞，不料竟被姦殺。經過審理後，法院將6名被告處以死刑、重刑，其中3名被告分別被判處10年、9年、3年的徒刑，由於他們的罪刑實在太過惡劣，因此被宣布判決時，數百名民眾都大聲鼓掌叫好。

據《越南西貢解放日報》報導，今年2月4日正逢過年期間，因店內生意太好，孝順的高氏美緣便幫忙媽媽一起顧攤。當時有一名男客人先是向店家要了電話，並在事後打電話訂購10隻雞，且還要求外送到家。高氏美緣收到訂單後，獨自前往對方住處外送，不料竟落入惡狼所設下的陷阱。

主嫌早有預謀，所以才會訂購10隻雞，好讓高氏美緣前往屋內。高氏美緣被綁架後，身上財物先是被對方搶走，還被這些惡狼輪流性侵3天後殺害，最終則是被棄屍於廢棄屋內。

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲高氏美緣在過年期間遭到姦殺。（示意圖／123RF）

警方表示，在接獲民眾通知後，得知一間廢棄屋中竟藏有女屍，又經調查證實後，才知道那名女屍正是高氏美緣本人。高氏美緣的死狀非常慘，可以見得在生前曾受到嚴重凌虐。

據越南《Thanh Niên》報導，奠邊府市（Dien Bien）人民法院在本（12）月29日上午於當地體育館前公開審理涉嫌姦殺案的9名嫌犯。這9名嫌犯最終被控涉及綁架、強姦、謀殺女大生的罪名，因此其中6名因「輪流強姦、謀殺」等而被處以死刑，另外3名罪犯則因「綁架、竊其財產、擁有毒品、隱瞞罪刑」等分別被判處10年、9年、3年的徒刑。

孝順的女大生高氏美緣在過年期間遭到姦殺，且被罪犯侵犯長達3天，手段實在太過殘忍，震驚了全越南。因此當法院宣判罪刑時，在場的數百名民眾都紛紛鼓掌叫好。

ET快訊
已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新
貼春聯「8大禁忌」曝光！　做錯「晦氣+爛桃花」衰整年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲女大生幫母賣雞被5惡棍鎖定　遭性侵殺害死狀極慘！

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

英國《衛報》報導：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

邋遢女室友裸體煮飯！房東返家撞見　她氣罵怎不鎖門

外科醫師解剖秋刀魚！成果超驚人...魚刺毫無受損被取下

塞行李袋2小時悶死！5歲女童全身2/3瘀青　狠母辯：今天沒打她

葉門親政府軍隊「閱兵典禮」遇飛彈攻擊！地面炸出大坑至少10死21傷

過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍　判決出爐...現場民眾鼓掌

吃泡麵狂噴、麵條飛頭上！妥瑞症歐巴示範「簡單小事有多難」　幽默吸20萬粉

母聖誕節前夕癌逝…留下7子女　鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

英國《衛報》報導：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

邋遢女室友裸體煮飯！房東返家撞見　她氣罵怎不鎖門

外科醫師解剖秋刀魚！成果超驚人...魚刺毫無受損被取下

塞行李袋2小時悶死！5歲女童全身2/3瘀青　狠母辯：今天沒打她

葉門親政府軍隊「閱兵典禮」遇飛彈攻擊！地面炸出大坑至少10死21傷

過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍　判決出爐...現場民眾鼓掌

吃泡麵狂噴、麵條飛頭上！妥瑞症歐巴示範「簡單小事有多難」　幽默吸20萬粉

母聖誕節前夕癌逝…留下7子女　鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

美軍空襲是「恐攻鐵證」！　伊朗：停止干涉伊拉克內政

2020年是翻轉年！命理師解析「遠航v.s星宇」下場大不同：老企業小心了

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

影／吳怡農12/31生日快樂！　政治處女秀討論爆表：「政治人物變表演者」...想改變

前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

《奈何BOSS》徐開騁拍古裝劇！　「白色仙衣」帥暈粉…5選角造型首曝光

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

歐告「誠懇臉」盯30分求散步　媽無奈喊：外面下雨，看我沒用啊

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

歹徒施暴搶30元　60歲翁被打死

「幽靈船」現日本海　海巡上船傻：2顆頭在滾

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

男為殺好友在身上點火後緊抱他

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

老公的逆襲　大腿刺妻多層雙下巴醜照

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

5歲童塞洗衣機泡水旋轉　瘀青翻白眼

更多熱門

相關新聞

女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火

女大生「恐雨症」宿舍點蠟燭蠶絲被起火

政治大學女宿舍28日發生火警，事後一名女大生在臉書發文向大家抱歉說明，自己因患有嚴重的「恐雨症」，雨季期間有常點蠟燭，讓自己平穩下來的習慣，當天因太累睡著造成蠟燭火苗延燒到周邊物品。政大表示，該生已承諾「不會再使用蠟燭」，將持續請輔導員多關懷。

教授槍殺學生戀人「分屍藏包」　「殘缺斷腿」現河中

教授槍殺學生戀人「分屍藏包」　「殘缺斷腿」現河中

為省22元過路費　3車停路中間

為省22元過路費　3車停路中間

比基尼辣妹熱舞　一堆棺材嚇壞男

比基尼辣妹熱舞　一堆棺材嚇壞男

越南官員收賄　河內市法院判無期徒刑

越南官員收賄　河內市法院判無期徒刑

關鍵字：

越南姦殺輪姦女大生東南亞要聞高氏美緣

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面