過年幫媽外送！22歲女大生慘遭「性侵3天」殺害棄屍　判決出爐...現場民眾鼓掌

實習記者曾筠淇／綜合報導

越南22歲女大生高氏美緣（Cao My Duyen）在今（2019）年2月時，幫忙媽媽外送10隻雞，不料竟被姦殺。經過審理後，法院將6名被告處以死刑、重刑，其中3名被告分別被判處10年、9年、3年的徒刑，由於他們的罪刑實在太過惡劣，因此被宣布判決時，數百名民眾都大聲鼓掌叫好。

據《越南西貢解放日報》報導，今年2月4日正逢過年期間，因店內生意太好，孝順的高氏美緣便幫忙媽媽一起顧攤。當時有一名男客人先是向店家要了電話，並在事後打電話訂購10隻雞，且還要求外送到家。高氏美緣收到訂單後，獨自前往對方住處外送，不料竟落入惡狼所設下的陷阱。

主嫌早有預謀，所以才會訂購10隻雞，好讓高氏美緣前往屋內。高氏美緣被綁架後，身上財物先是被對方搶走，還被這些惡狼輪流性侵3天後殺害，最終則是被棄屍於廢棄屋內。

▲高氏美緣在過年期間遭到姦殺。（示意圖／123RF）

警方表示，在接獲民眾通知後，得知一間廢棄屋中竟藏有女屍，又經調查證實後，才知道那名女屍正是高氏美緣本人。高氏美緣的死狀非常慘，可以見得在生前曾受到嚴重凌虐。

據越南《Thanh Niên》報導，奠邊府市（Dien Bien）人民法院在本（12）月29日上午於當地體育館前公開審理涉嫌姦殺案的9名嫌犯。這9名嫌犯最終被控涉及綁架、強姦、謀殺女大生的罪名，因此其中6名因「輪流強姦、謀殺」等而被處以死刑，另外3名罪犯則因「綁架、竊其財產、擁有毒品、隱瞞罪刑」等分別被判處10年、9年、3年的徒刑。

孝順的女大生高氏美緣在過年期間遭到姦殺，且被罪犯侵犯長達3天，手段實在太過殘忍，震驚了全越南。因此當法院宣判罪刑時，在場的數百名民眾都紛紛鼓掌叫好。