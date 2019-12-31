澳洲熱浪...最南端飆破40度「史上最熱」！野火持續燒釀10死





▲澳洲野火危機持續，無尾熊向消防員討水喝。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲目前多處都有野火發生，但仍持續受到熱浪襲擊，讓情況更加惡化，而位在澳洲最南端、最接近南極洲的塔斯馬尼亞州（Tasmania）日前也測出飆破40度的高溫。而隨著氣溫越來越高，從9月開始的野火危機仍在持續，已經造成10個人喪命。

塔斯馬尼亞州是澳洲唯一的「島州」，夏天平均溫度都在20度左右，路透社報導， 今年因為熱浪來襲，塔斯馬尼亞州的首府荷巴特（Hobart ）在30日竟然出現了40.8度的高溫，澳洲氣象局指出，這是當地有史以來12月最熱的一天，氣象學家強生（Luke Johnston）分析，「塔斯馬尼亞會變那麼熱的原因是，近期吹拂強烈的北風，將澳洲本土的熱空氣往南方帶」。

30日當天中午，因為劇烈的熱風吹拂，讓荷巴特的溫度在10分鐘內就上升了8度，再加上閃電威脅，當地消防局也提高了火災警報，幸好高溫在31日就稍微降下來。

BBC報導，在熱浪侵襲加上全國有數10起野火的情況下，各州的溫度都飆破40度，在30日，維多利亞州的度假勝地東吉普斯蘭（East Gippsland）原先有3萬名居民和遊客要撤離，但後來因為大火燒毀了主要道路而受到阻礙。

而新南斯威爾州奧爾伯里（Albury）有一名志願消防員在救火的過程中不幸喪命，當局指出，當時有3名消防員在卡車上，遭到強勁的熱風襲擊，其中一人不幸死亡，另外兩人遭到灼傷。自9月以來，已經有10個人死於野火危機中，包含3名義消，其中兩人死於12月19日，都留下了年幼的孩子。



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在推特上表示，「這是個很糟的消息，我們的精神與他們同在，這是個備受考驗的時刻，我們非常感謝消防人員的勇氣與貢獻」。莫里森先前因為出國度假，飽受批評，決定結束行程，提早回國。

由於許多地方都發佈了禁火令，因此也有多個城市取消了跨年煙火，包含首都坎培拉，但是在雪梨，當地政府決定還是照樣施放煙火，引起了非常大的爭議和批評，網路上已經有超過25萬人連署，希望政府把放煙火的經費拿去救火，但當局指出，取消煙火也對幫助社區沒有實際作用。

▼雪梨港被霧霾掩蓋。（圖／路透）

