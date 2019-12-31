中國男翻圍牆硬闖佛州海軍基地　被逮辯：只是想拍日出照

▲佛州基韋斯特海軍航空站（Naval Air Station）。（圖／翻攝自Facebook／NAS Key West）

記者錢玉紘／綜合報導

佛羅里達的美軍部隊指出，26日在基韋斯特（Key West）海軍基地逮捕一名擅自闖入拍照的中國公民，這已經是今年第3起類似的事件。被逮捕的中國男子指出，他只是想去軍事基地裡面拍「日出照」，目前被當局拘留中。

CNN報導，根據軍方說法，在26日逮捕了闖入海軍航空站的中國公民廖留有（Liao Lyuyou，音譯），該男擅闖管制區域，並且對基地內的一棟附屬建築物拍照，以及拍下了其他附近的敏感軍事設施。文件指出，廖男翻過了有多個警告標語的安全圍牆，並且擅自進去拍照。



當下也有目擊者口頭警告他，事後廖男向官員表示，他不太會講英文，但可以理解，當時他只是想要拍下日出的照片，隨後就被軍隊警察攔下，他也讓警方看自己的相機，裡面的確有看到基地內幾棟建築物的照片。

隨後海軍犯罪調查局特別探員也到現場，廖男則提供手機密碼讓對方檢查，裡面也發現幾張杜魯門側樓（Truman Annex）的照片，他也被拘留，可能被「以拍攝防衛設施為由進入軍事財產」罪名被起訴。廖男於隔天出席聽證會，預計該案將於1月6日開庭。



在今年2月，一名20歲的中國學生也因為闖入軍事設施被逮捕，他闖進同樣位於基韋斯特海軍基地的聯合空軍特遣隊南部軍事基地，之後被判刑1年。另外在今年3月，一名中國女子擅闖總統川普位在佛州的私人海湖莊園（Mar-a-Lago），也遭到逮捕。

