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真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府　簽署86頁第一階段貿易協議

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▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲傳劉鶴將於本周前往華府。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

消息人士指出，中國國務院副總劉鶴將於本周六率領代表團前往華府，正式與美國簽署第一階段的貿易協議，讓長達一年多的貿易戰暫時緩解，白宮貿易顧問納瓦洛（ Peter Navarro）則指出，雙方將會在下周簽署協議。

《南華早報》報導，一名消息人士指出，劉鶴將會在1月4日率領代表團前往華府，預計將會簽署中美第一階段的貿易協定，為長達一年多的貿易戰降溫，而這個邀請是來自華府，劉鶴得知後也很快就答應，代表團預計會在華盛頓待上幾天，預計下下周就會簽署。

報導指出，中美官方都還未證實這個行程，中國商務部暫時沒有評論。不過，中美將簽署第一階段貿易協定仍象徵著兩大經濟強權之間的貿易戰趨緩，外界預期將會刺激全球的市場復甦成長，另外，也有機會化解中國與美國之間的緊張局勢，尤其是在美國議員通過與香港和新疆相關的人權法案後。

路透社報導，白宮貿易顧問納瓦洛在30日接受福斯新聞採訪時則表示，要等到川普或是貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）親自宣布後才能證實此消息，但他指出應該會在下周簽署，目前只剩下翻譯部分要完成。

納瓦洛表示，協議內容會盡快向大眾公開，不希望這期間出現任何的阻礙，「基本上還要翻譯成中文，並多次檢查，以確保兩個版本相符」。這份協議將會長達86頁，其中包含許多有關智慧財產的細節，納瓦洛認為，這在強迫科技轉移以及操縱貨幣方面的溝通，都是一個良好的開始。

萊特海澤先前指出，雙方將在1月第一周簽署協議，而在上周，川普向記者表示，他將會與中國國家主席習近平共同舉辦簽署的儀式，但沒有提供更多細節。

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