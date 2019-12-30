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美軍空襲是「恐攻鐵證」！　伊朗：停止干涉伊拉克內政

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▲▼ 伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美軍29日空襲伊拉克、敘利亞境內的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）5處據點，作為該組織日前轟炸石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）的報復行動，劍指伊朗。對此，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）30日重磅反擊，把美軍的行動形容成「恐怖行動的證據」。

穆薩維向伊朗官媒IRNA透露，「美國對伊拉克領土、伊拉克部隊的軍事侵略，就是恐怖行動的直接證據，（我們政府）對此表達強烈譴責。」俄羅斯衛星通訊社報導，他要求美方停止干涉伊拉克內政，且外國軍隊駐守在該區域只會導致當地緊張情勢升級，要求美方人員離開該區域。

▲美軍空襲「真主黨旅」5據點，有3處在伊拉克，另外2處位在敘利亞境內。（圖／路透社）

美軍29日出動F-15戰鬥機執行空襲行動，鎖定武器儲藏設施及真主黨旅指揮中心等目標進行攻擊，造成至少25名武裝份子死亡，另有55人受傷；其中，有4名罹難者為伊朗支持的什葉派穆斯林組織地方指揮官。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，「真主黨旅多次襲擊伊拉克的基地，作為回應，美軍進行多次精準防禦攻擊行動，這將削弱真主黨旅未來對OIR聯軍發動攻擊的能力。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則說，「我們不會容忍伊朗採取讓美國人處於危險之中的行動。」

►美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷
►美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

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