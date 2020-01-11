台商隔海看韓大敗氣氛凝重　「慶功酒不開了」籲推通訊投票

▲無法回家的上海台商聚集在台菜餐廳，看2020大選開票。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

今（11日）下午台灣大選結果陸續開票，雖因工作無法返台，但在上海有不少台商提前訂好位子，以台菜餐廳為集結點一同關注大選，眼見民進黨候選人蔡英文突破700萬票，現場氣氛相當凝重，有人連準備好的「慶功酒」也不開了。另有台商坦言，此結果已在預料之中，但希望台灣能推廣通訊投票，讓每個人都能行使權力。

台灣2020大選今天登場，國民黨候選人韓國瑜與民進黨候選人蔡英文兩方立場，被認為是關乎「兩岸關係」的路線競爭，也激發出約30萬大陸台商返鄉投票，規模堪稱史上最大，但仍有不少台籍幹部因工作考量，只好選擇以相揪好友，一同到餐廳看開票的方式關注大選。

▲眼見韓陣營大敗，現場氣氛凝重。

眼見蔡英文和韓國瑜票數越拉越開，蔣姓台商說，到選戰後期其實看得出來，韓陣營好像「競選的策略什麼都沒有」。但他提到，蔡英文這幾年也沒有做得很好，因此差距這麼快就拉開，大家都很意外。

鄭姓台商在上海經商多年，他坦言，自己「一次都沒有回去投過票」，因為每次兩黨陣營的候選人都不被他所青睞。他提到，如果這次國民黨是派郭台銘郭董出來的話，可能就會回去投票。「因為感覺比較霸氣。」

▲上海台商受訪時呼籲，不論誰當選，仍希望兩岸關係和平發展，不要停滯不前。

但也有台商相當擔憂，表示兩岸關係如果停滯不前，對企業經營並不好。面對台灣15日將公布《反滲透法》，台商也說台灣「查水表」的事情大家當然會擔心，在這邊經商的人心裡也會有包袱，因為不可能不接觸，但還是要尊重選舉結果，「結局怎樣自己面對。」

對於通訊投票議題，鄭姓台商認為，如果能推動當然最好，因為雖然機票不難買，假期自己也能安排，但通訊投票總是比較方便，能更好的行使權力。上海台協常務副會長李崇章也在受訪時提到，國際上不少地方已在推動通訊投票，而印尼也有不在籍投票制度，但台灣卻做不到，讓大家疲於往返，並不符合民意。

11日下午，上海這一家由台商所開的台菜餐廳，陸續走進關心選舉的台灣、大陸民眾，緊盯牆上電視的開票訊息，隨著蔡英文票數越來越多，在領先韓30萬票時，還有台商表示「接下來要翻盤了」，但到領先超過50萬時，現場一桌台商告訴服務人員，「帶來的紅酒不用開了」，氣氛轉趨凝重。

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