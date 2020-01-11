影／《反滲透法》影響澎湖選情？歐中慨：時間倉促難以判斷

記者馬叔安／台北報導

本屆澎湖縣立委選舉由民進黨籍的楊曜自行宣布當選，至於蔡政府日前通過的《反滲透法》是否影響選情，國民黨籍的候選人歐中慨表示，相關議題時間尚短，自己目前難以判斷。而喜樂島聯盟的候選人呂應宏則表示，該法案的通過在當地有造成一些議題，但是否影響選情，自己則沒有把握。

▲楊曜連任澎湖縣立委。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）

歐中慨在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，面對選舉結果，自己祝福對方，並對支持自己的人感到抱歉，對於自己能得到突破2萬票，應該和總統候選人的效應有關，自己是「務實服務的人」。

▲澎湖縣立委候選人歐中慨。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

呂應宏則表示，選舉結果跟自己預期的相差不遠，至於自己的下一步，自己很懷念在高雄主持的英文小說讀書會，如今已經兩三個月沒有參加，自己未來會繼續與會。

相關議題記者致電楊曜手機，對方直到目前尚未接聽。

▲呂應宏。（圖／記者馬叔安攝）

於此之前，大陸全國台企聯會長李政宏9日曾直言，此次大選台商返鄉特別踴躍，主要就是因為「反滲透法」的通過，充分體現執政者的專橫，也造成許多人的恐慌。他呼籲，兩岸要交流合作，而不需要仇恨跟對抗。

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