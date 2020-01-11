「反滲透法」15日公告　台企聯李政宏嘆：應重新梳理內容

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

台灣2020大選蔡英文以817萬票大勝韓國瑜，選前引發爭議的「反滲透法」也將於15日公告實施，對此大陸全國台企聯會長李政宏感嘆，「接下來就看民進黨的良心了。」他認為兩岸關係，可能更加冰凍，呼籲民進黨應傾聽多元的聲音，立法和司法機關也能好好的梳理「反滲透法」，讓台商、台胞有免於恐懼的自由。

李政宏在稍早受訪時指出，近年兩岸關係陷入冰凍化，對於經濟發展、交流都是相當不利的，因此希望蔡英文連任後，能夠更慎重的，去傾聽多元的聲音。

▲立法院2019年12月31日處理《反滲透法》三讀通過敲槌，朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

他提到，蔡勝選，並不代表台灣2300萬人都認同她的兩岸政策，從韓國瑜的得票數來看，也反映許多不同的民意，希望民進黨能夠修正兩岸政策，讓兩岸往更好的方向發展。

對於「反滲透法」將於15日公告實施，李政宏直言，該法在選前強硬推動，手段粗暴，在裁量權、認定標準，甚至主管機關上，都存在許多問題，台企聯期盼選後民進黨團能重新梳理反滲透法，讓台商、台胞有免於恐懼的自由。

▲蔡英文選後舉辦國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文今晚九點在國際記者會上，對兩岸關係提出八字，包括「和平、對等、民主、對話」，直言是兩岸重啟良性互動的關鍵，也是能讓兩岸拉近的唯一途徑。她說，「和平」就是對岸放棄對台武力威脅、「對等」就是雙方互不否認彼此存在的事實、「民主」就是台灣要由2300萬人決定、「對話」就是雙方能夠坐下來談未來關係的發展。

面對「反滲透法草案」被批評，陸委會發言人邱垂正曾解釋，反滲透法只規範影響選舉、干預民主、妨礙社會秩序的範圍，還必須有「滲透行為」加上「不法行為」才構成處罰要件。也就是「境外敵對勢力」對於「在地協力者」有指示、委託、資助的作為；而只有滲透行為也不構成處罰要件，還必須涉及5種具體的不法行為，「違法捐贈政治獻金」「違法從事競選活動」「違法進行遊說」「妨害選舉公投」以及「擾亂社會秩序集會遊行」，兩個要件都達到了，才會進入司法程序。

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