《反滲透法》估1/15實施！陳玉珍連任立委「透露下一步阻止行動」

▲國民黨立委陳玉珍成功連任。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

立法院2019年年底三讀通過民進黨團版本的《反滲透法》，預估將在本（1）月15日公告實施。《ETtoday新聞雲》記者稍早致電詢問國民黨立委陳玉珍規劃，她表示，目前國民黨已經打算聲請大法官釋憲，未來她也會配合黨團指示，一同阻止該法強行通過。

國民黨立委陳玉珍稍早以超過1萬9千票的票數「自行宣布當選」。記者致電詢問關於反《反滲透法》的規劃，她透露，這仍須取決於國民黨在立法院拿下多少席次，拿下越多影響力自然就越大，目前她也只能先配合黨團指示繼續下一步行動，不過可以知道的是，國民黨已經在計畫聲請大法官釋憲。

據悉，陳玉珍曾在本（1）月5日於金門縣黨部發起反《反滲透法》連署，她表示，金門鄉親都擔心可能去了一趟大陸，回來就被指控和對岸有不當往來，而遭羅織入罪；她也憂心對於位在廈門對岸的金門造成不小衝擊，甚至影響小三通，希望透過連署讓金廈兩岸可以穩定發展。

《反滲透法》規定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。不少台商認為，該法定義模糊也未寫清楚主管機關和施行細則，因此難以接受。

●正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

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