　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2狗打架分不開　黑狗飼主竟拿長刀與噴火槍對付比特犬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一名陳姓男子飼養一頭混種比特犬，平時關養於狗籠中，偶爾放出籠也均會綁緊狗繩限制其活動範圍，12月19日晚上鄰居的黑土狗突然自行闖進陳男家大門與比特犬打架，其主人聞及聲響也趕來想將狗分開，在徒勞無功下竟回家拿長刀與噴火槍將比特犬砍、燒燙傷，陳男對鄰居提出毀損告訴。

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器拍下事發經過，兩狗纏鬥10多秒後鄰居（戴帽子）出現拿掃把欲將兩狗分開未果，轉身跑出去，不料竟是衝回家中拿修果樹用的長刀與噴火槍前來傷害比特犬，陳男家人在屋內聽到聲音也跑出去，一邊阻止鄰居傷狗，一邊趕緊打電話向陳男與家人求救。

四分鐘後陳男回到家中，衝進屋中取出短木棍將兩狗分開，在把黑土狗救下後檢視黑狗無大礙，放其自行離去，而比特犬傷勢較嚴重，隨即送動物醫院救治，背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血，比特犬包紮後關籠靜養。

陳男表示，比特犬非純種但確實混有兇猛血統，平時很注意其活動範圍，偶爾在家中放出籠子也都會緊綁牽繩限制活動範圍，避免跑出去傷到路過民眾或動物，陳男說，事發當下可以理解鄰居救狗心切，但是鄰居有聯絡電話，為何不是敲門請家人聯繫或直接聯絡，卻是先傷害狗，所以對其提出毀損告訴並求償愛犬醫藥費。

陳姓鄰居受訪向記者表示，與陳男為親戚關係，就住在附近，19日晚上帶狗散步行經陳男家門，自家黑狗不知為何突然闖進與比特犬打架，雖然自己未將黑狗牽繩，但救狗心切，在初步搶救未果後，一氣之下衝動回家拿刀與噴火槍來傷害比特犬，坦承錯誤也向陳男道歉，並允諾負責比特犬所有醫療費用。

而挑戰比特犬的黑狗遭比特犬咬住的位置因有套項圈，幸虧有項圈保護，黑犬並未受到太大傷害。

雲林縣家畜疾病防治所所長廖培志表示，此案已由警方受理，俟將事證收集明確後，案件移請雲林地檢署與防疫所辦理。廖培志說，「虐待傷害動物是滿重的罪責」傷狗陳男涉違《動保法》第6條「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物」，可處以2年以下徒刑或拘役，併科罰金20萬到200萬元。另外，飼主也可向對方提告民事求償。

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼▲ 比特犬右後腳遭砍傷深及見骨，傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬送醫救治後，背部以縫合手術治療，而後腳傷及動脈須靜養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►恐怖鄰居持刀闖入砍狗！　屋主：這次一定要他被關

►惡警射殺愛犬還逼他砍狗頭　男飼主拍影控訴：痛苦一直重播

►嘉義浪浪遭剖腹虐殺…斷掌倒地　「砍狗事件」7天2傷4死

►2狗險斷頸1黑狗腰斬慘死　嘉義仁義潭驚爆「砍狗怪客」

ET快訊
白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後
「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列10點打臉
影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜「轉頭就走」網全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「一日女友」係金ㄟ…3小時7200元只能牽手散步　男大生踰矩挨告

提供手遊、飲料趁機性侵猥褻男童　台南噁心大叔被起訴

猛砍11刀臉書還PO「快點死」！好心鄰勸架慘流血…嘉義惡男下場曝

小王小三激情錄影！墮完胎後再「床戰」　他一句分手...2對夫妻上法院

已故鐵路勇警李承翰殉職紀念碑揭牌　母落淚、父怒呼籲：法官應判兇嫌死刑

開車調整雨刷…粗心男「開上分隔島」！　輪胎懸空求助警解困

北市萬華6機車燒毀！　上班族出門傻眼　警調監視器初判自燃

KTV與友爭吵！警到場處理　兄弟檔拒檢「扯衣巴頭」…被逮喊冤：沒有打只有推

西門町旅館霸主控總經理侵占股權　檢：早就簽約以債作股

2狗打架分不開　黑狗飼主竟拿長刀與噴火槍對付比特犬

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

「一日女友」係金ㄟ…3小時7200元只能牽手散步　男大生踰矩挨告

提供手遊、飲料趁機性侵猥褻男童　台南噁心大叔被起訴

猛砍11刀臉書還PO「快點死」！好心鄰勸架慘流血…嘉義惡男下場曝

小王小三激情錄影！墮完胎後再「床戰」　他一句分手...2對夫妻上法院

已故鐵路勇警李承翰殉職紀念碑揭牌　母落淚、父怒呼籲：法官應判兇嫌死刑

開車調整雨刷…粗心男「開上分隔島」！　輪胎懸空求助警解困

北市萬華6機車燒毀！　上班族出門傻眼　警調監視器初判自燃

KTV與友爭吵！警到場處理　兄弟檔拒檢「扯衣巴頭」…被逮喊冤：沒有打只有推

西門町旅館霸主控總經理侵占股權　檢：早就簽約以債作股

2狗打架分不開　黑狗飼主竟拿長刀與噴火槍對付比特犬

上原亞衣引退3年狂瘦13kg　自曝拍A片收入：一個月就可買高檔進口車

批陳雪生任職8年「零進度」！曹爾忠宣布「當選只做一屆」：給年輕人機會

3個孩子都不是親生的！兒生病他捐血卻「血液不吻合」 急驗DNA才知被綠了

哈登、衛少掛免戰牌　球哥博爾27分10籃板8助攻宰火箭

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

46歲女星離婚後激瘦17kg！　絕不再談戀愛「單親育子觀念被推爆」

美元匯價創超過1年半新低　換新台幣5萬賺逾2400元

韓國瑜大造勢疑似爆粗口罵「Ｘ！」　王淺秋：可能是收到旁邊的聲音

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

社會熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

單親媽裝清大碩士　騙11家科技公司

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

陸籍交換生撕毀連儂牆　法官判決出爐

男友淪割喉魔！虐殺3人後跳樓詭姿亡

淡大嫩妹遭前任放話：我睡過她　現任怒了

LINE上借10萬！女學生一看帳戶：姐姐妳在哪　慘吃官司

他應徵快遞　工作一天就吃刑事案

嗆女騎士騎快車道！台中男逼車搶手機

宜蘭偵查佐酒駕！路口猛撞男大生　害頭部重傷命危

男友嗆分手殺光全家　遺書留三角戀謎團

拍扁麵包師欠債百萬　護妻小黯然離婚

割喉魔凌虐　高大成：她雞皮疙瘩至死未退

更多熱門

相關新聞

童遭比特犬狂咬…失業男英勇救人

童遭比特犬狂咬…失業男英勇救人

巴西日前發生一起驚悚的「比特犬攻擊人」事件！一名4歲男童遭到比特犬攻擊，脖子頭腳都被狠狠咬傷，還好一位路過的男子見狀，立刻衝上前徒手和比特犬搏鬥，最後順利救了男童一命。

比特犬咬男童脖！英勇爸徒手搏鬥救援

比特犬咬男童脖！英勇爸徒手搏鬥救援

口水俏妞進家3年　精華液→燕窩

口水俏妞進家3年　精華液→燕窩

剪刀吞下肚！吃貨汪淡定臉聽訓

剪刀吞下肚！吃貨汪淡定臉聽訓

60天沒吃牛排！比特犬浮誇升天笑

60天沒吃牛排！比特犬浮誇升天笑

關鍵字：

動物保護法比特犬

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面