2狗打架分不開　黑狗飼主竟拿長刀與噴火槍對付比特犬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一名陳姓男子飼養一頭混種比特犬，平時關養於狗籠中，偶爾放出籠也均會綁緊狗繩限制其活動範圍，12月19日晚上鄰居的黑土狗突然自行闖進陳男家大門與比特犬打架，其主人聞及聲響也趕來想將狗分開，在徒勞無功下竟回家拿長刀與噴火槍將比特犬砍、燒燙傷，陳男對鄰居提出毀損告訴。

▲比特犬背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器拍下事發經過，兩狗纏鬥10多秒後鄰居（戴帽子）出現拿掃把欲將兩狗分開未果，轉身跑出去，不料竟是衝回家中拿修果樹用的長刀與噴火槍前來傷害比特犬，陳男家人在屋內聽到聲音也跑出去，一邊阻止鄰居傷狗，一邊趕緊打電話向陳男與家人求救。

四分鐘後陳男回到家中，衝進屋中取出短木棍將兩狗分開，在把黑土狗救下後檢視黑狗無大礙，放其自行離去，而比特犬傷勢較嚴重，隨即送動物醫院救治，背部有長約十多公分刀傷外，後腳遭砍傷深及見骨，因傷及動脈大量出血，比特犬包紮後關籠靜養。

陳男表示，比特犬非純種但確實混有兇猛血統，平時很注意其活動範圍，偶爾在家中放出籠子也都會緊綁牽繩限制活動範圍，避免跑出去傷到路過民眾或動物，陳男說，事發當下可以理解鄰居救狗心切，但是鄰居有聯絡電話，為何不是敲門請家人聯繫或直接聯絡，卻是先傷害狗，所以對其提出毀損告訴並求償愛犬醫藥費。

陳姓鄰居受訪向記者表示，與陳男為親戚關係，就住在附近，19日晚上帶狗散步行經陳男家門，自家黑狗不知為何突然闖進與比特犬打架，雖然自己未將黑狗牽繩，但救狗心切，在初步搶救未果後，一氣之下衝動回家拿刀與噴火槍來傷害比特犬，坦承錯誤也向陳男道歉，並允諾負責比特犬所有醫療費用。

而挑戰比特犬的黑狗遭比特犬咬住的位置因有套項圈，幸虧有項圈保護，黑犬並未受到太大傷害。

雲林縣家畜疾病防治所所長廖培志表示，此案已由警方受理，俟將事證收集明確後，案件移請雲林地檢署與防疫所辦理。廖培志說，「虐待傷害動物是滿重的罪責」傷狗陳男涉違《動保法》第6條「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物」，可處以2年以下徒刑或拘役，併科罰金20萬到200萬元。另外，飼主也可向對方提告民事求償。

▼▲ 比特犬右後腳遭砍傷深及見骨，傷及動脈大量出血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬送醫救治後，背部以縫合手術治療，而後腳傷及動脈須靜養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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