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陳滄江跨海提告陳玉珍家族「吃掉」2.9億烏坵工程案！痛批民代耍特權

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記者劉昌松、孫于珊／台北報導

金門無黨籍立委候選人陳滄江30日跨海到台北，向法務部廉政委員會檢舉「夾手珍」立委陳玉珍涉嫌「違反公職人員利益衝突迴避法」！指控其「家族」營造公司承攬國防部2.9億元烏坵營區新建工程案，是陳玉珍耍特權奪得的，並對於陳玉珍的惡形惡狀等負面形象還可以坐穩立委，實在憂心立法院的品質！

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江。（圖／記者劉昌松攝）

▲金門無黨籍立委候選人陳滄江跨海提告立委陳玉珍涉「違反公職人員利益衝突迴避法」。（圖／記者劉昌松攝）

陳滄江表示，他2個月前接獲一名倪姓營造商陳情，指說陳玉珍橫行霸道、仗勢欺人，「吃掉」他的2.9億元烏坵營區新建工程第二標案。陳滄江起初還不以為意，認為只是一般民事案件，但經查後，驚覺事情不單純！

陳滄江透過資料判讀發現，工程案是由陳玉珍家族經營的「海瑞營造股份有限公司」所承包，但該公司董事竟是陳玉珍表姐董配姿，也是陳玉珍立委國會辦公室特助；此外，另一名特助陳雅婷則是陳玉珍妹妹，曾任陳玉珍家族公司「金水龍投資股份有限公司」董事長，而金水龍公司入主掌控營運海瑞營造公司；其弟陳志龍是現任金門縣議員，曾任金水龍公司董事長及海瑞營造公司監察人。因此對於陳玉珍家族包工程一事，陳滄江決定提告陳玉珍涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，並痛批這就是「典型的民意代表藉特權A掉一般民眾的工程案！」

陳滄江還酸說，陳玉珍自稱雙法學碩士卻仍知法犯法，2010年涉偽證罪被判有期徒刑6月，易服勞役完畢。如今她身為立法院司法與法制委員會委員，負責監督司法院及法務部，實在居心可疑又諷刺！且陳玉珍所涉負面案件無數，陳滄江對於立法院的品質也感到相當憂心啊！

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