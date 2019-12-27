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組頭不法所得購300多萬保時捷　「交車一天」被查獲！12天後將拍賣

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▲這輛車24日從台中車廠開回雲林不到一天的新車，查扣後暫置虎尾警分局，雲林地檢署預定1月7日正式在檢署拍賣，所得將繳入公庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲這輛車24日從台中車廠開回雲林不到一天的新車，當日遭查扣後暫置虎尾警分局，雲林地檢署預定1月7日正式在檢署拍賣，所得將繳入公庫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署指揮各分局近日破獲多處選舉賭盤經營者，其中張姓組頭以369萬元購入的全新保時捷休旅車，於交車日碰上警方上門搜索即被查扣，這輛車24日從台中車廠開回雲林不到一天的新車，查扣後暫置虎尾警分局，雲林地檢署預定1月7日正式在檢署拍賣，所得將繳入公庫。

這輛從土庫鎮張姓組頭住處所查扣的白色保時捷休旅車，儀表板上公里數顯示才114公里，幾乎全新，目前該車扣在虎尾警分局警局停車場，有洽公的民眾看到，且得知即將拍賣，深感興趣頻頻詢問。

虎尾分局長郝心誠說，這輛全新的保時捷休旅車是因案查扣，也是當事人以不法所得購得的，因而雲林地檢署決定於明年1月7日正式在地檢署廣場拍賣，拍賣所得將繳入公庫，拍賣詳情近日內可上雲林地檢署官網查詢。

雲林地檢署指出，這輛保時捷近期內拍賣，以過去拍賣的經驗，約可用七折左右的價格起價，但最後的拍賣起價能多少，仍需請專人鑑價後而定。因此，若以七折來算，這輛全新的保時捷可省下一百萬元以上，機會難得。

▲這輛車24日從台中車廠開回雲林不到一天的新車，查扣後暫置虎尾警分局，雲林地檢署預定1月7日正式在檢署拍賣，所得將繳入公庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色保時捷休旅車，儀表板上公里數顯示才114公里，幾乎全新。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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