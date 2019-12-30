和談現曙光！塔利班同意「暫時停火」　2周內和阿富汗政府協商

▲美國目前在阿富汗還有1萬2000名駐軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

塔利班執政委員會29日同意在阿富汗停火，讓塔利班與美國的和談再次出現轉機，儘管塔利班並未明確表示停火時間，但據傳停火時間約為10天。此舉有望達成美國撤軍條件，結束在阿富汗長達18年的軍事行動。

塔利班執政委員會（The Taliban’s ruling council）發出聲明，同意於阿富汗暫時停火，但據知情人士透露，目前僅知可能停火時間為10天，但無提及具體暫停日期，而此舉也讓美國的和平談判出現曙光。目前阿富汗的美國駐軍約有1萬2000人，美方和談的基本條件就是要求阿富汗能成為恐怖分子的基地。

美聯社報導指出，塔利班的談判小組和執政委員會進行為期一周的會談後，達成了短暫的停火協議。目前美國談判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）已經和塔利班繼續在卡達進行磋商，預計2周內會與阿富汗政府進行三方磋商。

美國與塔利班原定在月初進行和平談判，但塔利班卻在11日發動自殺式襲擊，造成美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地周圍，至少2名平民死亡，70多人受傷。哈里札德氣得立刻宣布和平談判即刻暫停，「塔利班必須表明有意願、有能力回應阿富汗人民對和平的渴望。」

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