ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜差距11％－16％





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選剩下不到2周時間，民調也接近中選會訂定的封關日。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在「蔡賴配」、「國政配」、「宋湘配」3組正副總統人馬對戰方面，「蔡賴配」以48.2％支持度領先「國政配」的27.9％，「宋湘配」的支持度為6.6％，在民調經過校準後，蔡、韓支持度差距推估會在11％－16％之間。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月24日至12月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2714份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.88％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果顯示，相較於前次12月8日的調查結果，蔡英文支持度從46.6％微幅增加至48.2％，增加1.6％；韓國瑜支持度也從24.5％微幅增加至27.9％，增加3.4％；蔡英文與韓國瑜兩人的支持度差距從22.1％減少為20.3％。

對於國民黨總統候選人韓國瑜讓民調「蓋牌」，民調結果可能產失誤差，《ETtoday新聞雲》民調中心為了校準民調，讓封關前民調更接近真實投票結果，此次調查過程也特別詢問受訪者在2016年的總統投票行為，以做為民調校準的依據。

在此次調查中，表態支持蔡英文的民眾中，有4.8％在2016年投給國民黨候選人朱立倫，2.1％投給親民黨候選人宋楚瑜，這兩個族群是最有可能在此次調查中，呼應在民調喊出「唯一支持蔡英文」的韓國瑜支持者。經校準後，蔡英文的支持度為43.0％－46.8％，韓國瑜的支持度為29.3％－33.1％，兩人的差距推估為11％－16％。

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