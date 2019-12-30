ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席　吳敦義、謝龍介恐落榜

▲吳敦義、柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

2020大選倒數12天，除了總統大戰備受關注外，此次的立委選舉在政黨票競逐部分一樣打得火熱，特別是增加了民眾黨等第三勢力爭奪的砲火。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，在主要的藍綠政黨方面，民進黨不分區的席次落在14到16席、國民黨10到12席。

在第三勢力部分，調查結果也指出，台灣民眾黨的不分區立委席次為4到6席，而時代力量則可取得2到4席。值得注意的是，親民黨的政黨支持度僅有3.0％，距離5%門檻的目標已經出現紅燈警報。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年12月24日至12月27日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2714份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.88％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

此次2020大選，選民共有3張票，包括「總統票」、「立委票」、「政黨票」。根據最新的調查結果顯示，民進黨的政黨票支持度為30.4％，相較於前次的28.8％上升了1.6個百分點，推測民進黨已經漸漸脫離「卡神楊蕙如」陰霾。而國民黨的政黨票支持度為24.8％，相較前次民調少了2.9個百分點。

在第三勢力方面，調查也果指出，時代力量政黨票支持度從前次的6.9％增加至7.6％，上升了0.7個百分點，推估與「小燈泡媽媽」王婉諭近日頻繁曝光有關。

而由台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，政黨票支持度為11.0％，相較於前次結果掉了1.6％，可見柯文哲前日前的2024總統大選參選宣言，並沒有為台灣民眾黨帶來更多支持度。

至於親民黨，黨主席宋楚瑜為了衝2020年親民黨的不分區立委席次，5度參與總統大選，但調查結果顯示，親民黨的政黨支持度僅有3.0％，距離5%門檻仍有距離，2020年的親民黨是否真如宋楚瑜所說的「終局之戰」，在民調選前封關後，勢必是親民黨全力衝刺的關鍵時刻。

整體而言，推估2020年民進黨的不分區席次落在14到16席、國民黨10到12席、民眾黨有4到6席、時代力量則可取得2到4席。第三勢力的不分區立委席次在國會有「成長空間」，2016年的不分區席次，34席藍綠以外的第三勢力僅拿到5席，不過，2020年後國會第三勢力可以拿到6到10席。

值得一提的是，國民黨在推出不分區立委候選人的過程中，較有爭議性的幾位人物受到各界關注與批評，包括排名第2的前警大教授葉毓蘭、第4名的退降吳斯懷依舊是安全名單，但原為第10位，幾經調整排名往後移至第14名的吳敦義、第15名台南市議員謝龍介。若根據此次民調結果的席次推估，吳敦義、謝龍介恐落榜，法順利進入國會。

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