韓國瑜辯論暴走閃王小姐、兩岸題　王定宇：他亂罵就是最好的閃躲

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在辯論會上大暴走，痛罵媒體的提問。對此，民進黨立委王定宇在臉書上評論韓國瑜的表現，「攻擊就是最好的防禦，亂罵就是最好的閃躲」。

對於政治人物而言，私德一直是公共事務一環，韓國瑜在辯論會上，面對媒體詢問「新莊王小姐」，以及身為政治人物的誠信問題；他當場暴怒，痛批提問的媒體造謠抹黑，沒有水準。

接著，另一家媒體則詢問屬於總統重要職權的「兩岸」問題，並提及關乎兩岸的香港運動議題。韓國瑜也未回應，繼續暴走痛罵該提問媒體，並加碼批評另一家電視台。

對此，王定宇在臉書上貼出辯論會的影片，要大家看看韓國瑜在辯論會上，是如何回答媒體的提問，並對照總統蔡英文如何回應媒體。他還提醒大家，「血壓高的朋友要小心觀看本影片」。

王定宇說，韓國瑜針對政見，沒有，針對提問回答，沒有；但是，所有的提問，要算算韓導文不對題的數量，亂講亂罵可是有ㄧ拖拉庫喔，看來韓導真的是信仰「攻擊就是最好的防禦，亂罵就是最好的閃躲」。

另外，政治大學台文所講座教授陳芳明則認為，韓國瑜這是野蠻、粗暴、無禮，已經超出台灣的民主界線，羞辱他代表的政黨，國民黨中央應該給台灣社會一個說法。

▼2020總統大選電視辯論會上，韓國瑜痛批媒體。（圖／記者黃國霖攝）

