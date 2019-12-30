「誰才是真的草包？」　孫大千提7點狂嗆蔡英文：罵人還要看稿！





▲蔡英文參加2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選辯論會於29日落幕，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三方激烈交鋒，引起外界熱議。韓國瑜競辦副執行長孫大千30日再拿蔡英文看稿來痛批，「要像讀稿機一樣照稿唸才能發表演說的人是草包！」

孫大千30日於臉書上表示，看完了這一場總統辯論會，不難發現，誰才是真正的「草包」？要像讀稿機一樣的照稿唸才能發表演說的人是草包！連罵個人都還需要一直看稿的人是草包。

孫大千說，拿不出政績來爭取支持，只能夠靠販賣芒果乾來騙取選票的人是草包；當了快4年的總統，還沒有辦法體會到庶民實在感受的人是草包；都已經要競選連任了，還搞不清楚台灣真正需要什麼政策的人是草包；永遠沒有反省能力，只知道怪人民和罵對手的人是草包；每天沈迷在漂亮的數字裡做夢，自我感覺良好，「何不食肉麋」的人是草包！

最後，孫大千強調，「搞了半天，原來，她才是『真正的草包』！」並且於文章下方貼了韓國瑜批評蔡英文「讀稿不如請工讀生」的新聞。

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