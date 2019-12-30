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「韓國瑜野蠻粗暴超出民主界線」　陳芳明：羞辱他代表的國民黨

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▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在辯論會上大暴走，痛罵提問的媒體。對此，政治大學台文所講座教授陳芳明認為，這種野蠻的粗暴無禮已超出台灣的民主界線，羞辱他代表的政黨，國民黨中央應該給台灣社會一個說法。

對於政治人物而言，私德一直是公共事務一環，韓國瑜在辯論會上，面對媒體詢問「新莊王小姐」，以及身為政治人物的誠信問題；他當場暴怒，痛批提問的媒體造謠抹黑，沒有水準。

接著，另一家媒體則詢問屬於總統重要職權的「兩岸」問題，並提及關乎兩岸的香港運動議題。韓國瑜也未回應，繼續暴走痛罵該提問媒體，並加碼批評另一家電視台。

對此，陳芳明表示，台灣民主的可貴，在於全體人民享有毫無恐懼的言論自由，而言論自由必須說話有憑有據，且捍衛對手的發言權，言論自由也不是從天而降，是經過民主前輩的犧牲所換取的。

陳芳明表示，韓國瑜在全國人民面前，公開羞辱媒體的提問，「那種野蠻的粗暴無禮，已經超出我們的民主界線，而且也進一步羞辱了他所代表的政黨。」

陳芳明指出，國民黨應該出面解釋它的立場，推出這種野蠻的候選人，應該負起政治責任，如果韓國瑜逃避，那國民黨不可以沈默。

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