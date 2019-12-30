韓國瑜辯論會開嗆媒體！韓粉定調「信仰之戰」　激昂喊：願意一起跟你沒水準

記者莊智勝／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日出席2020總統辯論會，在被現場媒體問及「信用上如何說服選民」時，韓國瑜情緒失控大暴走，痛批《蘋果日報》沒水準。對此，韓粉立場絲毫不受動搖，在臉書社團「韓國瑜後援會」PO文，直指這是一場「信仰之戰」，「倒數12天，韓粉願意一起跟你（韓國瑜）沒水準！」

▲韓國瑜在辯論會上接受提問時，開嗆現場媒體。（圖／公視提供）

《蘋果日報》在辯論會上提問韓國瑜，「就任市長8個月就請假參選總統、又被爆料新莊王小姐一事，未來在信用上如何說服選民？」韓國瑜聞言後臉色凝重，情緒略為失控回嗆「要不要問我初戀是幾歲？怎麼不問我結婚之前談過幾次戀愛？要不要問我幾歲之前還是處男？無聊！」並痛批《蘋果日報》將台灣弄得腥風血雨，「抹黑、造謠，非常沒有水準，讓我大失所望。」

現場媒體不只《蘋果》中槍，就連《中央社》提問兩岸外交問題時，韓國瑜也狂酸，「習近平主席說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽？習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平主席說要一國兩制統一台灣，台灣人要不要聽？《中央社》總編輯的問題已經將台灣狹窄化，意識形態已經把自己綁起來了！可憐啊！」韓國瑜同時還嗆聲《三立》，直言自己不接受《三立》電視台採訪，「我說你改名字，改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立？因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

韓國瑜在辯論會狂言後引發熱議，《蘋果日報》第一時間也發表嚴正聲明反擊，直指韓國瑜做了「民主最壞示範」。台灣新聞記者協會29日晚間也發出聲明，現場媒體提問的問題都是可受公評之事，但韓卻未正面回答，還當場指責媒體沒水準、造謠中傷、很可憐、缺乏良心、只剩造謠抹黑等，呼籲公職候選人應尊重媒體採訪權，理性接受媒體監督。

▲韓粉在臉書社團PO文，喊話「韓粉願意跟你一起沒水準」。（圖／翻攝臉書社團「韓國瑜後援會」）

韓國瑜開嗆媒體同樣也在韓粉中掀起討論，一名韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」中PO文，直指2020選戰是一場「信仰之戰」，「韓總統，我們願意陪你一起撐下去！」還hashtag「#韓粉願意一起跟你沒水準」、「#倒數12天」！底下韓粉也狂刷近600則留言，一面倒狂挺「敢罵媒體的人真的很少，韓國瑜有Guts，欣賞你」、「還有11天海水就要退了」、「只有韓市長敢言，說出絕大多數人的心聲！」但也有韓粉留言，要求原PO將「韓粉願意一起跟你沒水準」這句話收回，「你在反諷誰沒水準？我看你是反串的！」

《蘋果日報》5點聲明全文

對於總統候選人韓國瑜先生今天在辯論會誣衊《蘋果日報》，本報嚴正聲明如下：



1、總統候選人的誠信，是選民投票的重要依據之一，本報作為媒體提問人之一，檢視候選人的誠信，是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜先生竟避而不談，更進一步無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範。



2、韓國瑜先生背棄對高雄市的承諾，帶職參選總統，這種誠信可否擔任總統？有關和新莊王小姐等合資投資等，都是秘而不宣，內外誠信不一，這種誠信可否擔任總統？本報在辯論會提出問題，正是給韓國瑜先生最好的解釋機會，讓選民檢視候選人的說法是否可信？是否足堪總統大任？



3、韓國瑜先生不正面回答問題，已違候選人應有的擔當。他攻擊蘋果日報，並挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜先生個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據。



4、本報對韓國瑜家族的農舍違建報導，有憑有據，且地方政府也據此向韓家開罰。韓國瑜家族對本報的提告是濫行訴訟，本報必然會在法院加以強力回擊。



5、本報對總統候選人一向公平處理，也持同樣原則監督及踢爆，並沒有獨厚某位候選人，也不會獨苛某位候選人，包括今天辯論會的提問，我們也是公平向三位候選人提問。對韓國瑜先生創辯論會的惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，已為民主政治埋下陰影，我們對韓國瑜先生提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。

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▲韓國瑜29日晚間前往台中造勢，30萬韓粉腳踩泥濘、雨中熱情相挺。（圖／翻攝臉書社團「韓國瑜後援會」）